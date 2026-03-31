德國主場友賽險勝　加納賽後炒領隊

德國隊在世界盃前的最後檢閱，在斯圖加特舉行的友賽，以2:1擊敗加納，在主場史特加效力的丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）在末段為德國隊攻入致勝球。在友賽4連敗後，加納亦宣布與主帥奧圖艾杜（Otto Addo）解約。
德國隊因為與科特迪瓦在決賽周同組，取消了與科特迪瓦友賽，改與加納交手。在斯圖加特的比賽，德國隊上半場有科利安華迪斯（Florian Wirtz）的罰球打中門框未能打開紀錄，要到補時才獲得12碼，由夏維斯（Kai Havertz）操刀，令球隊取得領先。下半場尼高士文（Julian Nagelsmann）換入包括烏達夫等球員，不過德國隊換邊後先有禾達美迪（Nick Woltemade）射中橫楣，到70分鐘，加納由法達胡（Abdul Fatawu）為球隊追平。到88分鐘，今季在德甲攻入18球的史特加前鋒烏達夫，接應利萊辛尼（Leroy Sane）的二傳，門前為德國射成2:1。
德國隊在瑞士友賽以4:3反勝後，連續2場友賽取勝。德國在世界盃前將先與芬蘭友賽，然後再到美國與美國隊進行賽前最後一場熱身，之後就展開世界盃之路。德國在決賽周編入E組，同組對手有庫拉索、科特迪瓦及厄瓜多爾。至於加納足協在賽後宣布與國家隊主教練奧圖艾杜解約，球隊在近4場友賽中落敗,包括上星期五1:5不敵奧地利，而球隊要在不足2個月時間尋找新帥領軍出戰世界盃。