德國主場友賽險勝　加納賽後炒領隊

德國隊在世界盃前的最後檢閱，在斯圖加特舉行的友賽，以2:1擊敗加納，在主場史特加效力的丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）在末段為德國隊攻入致勝球。在友賽4連敗後，加納亦宣布與主帥奧圖艾杜（Otto Addo）解約。

德國隊因為與科特迪瓦在決賽周同組，取消了與科特迪瓦友賽，改與加納交手。在斯圖加特的比賽，德國隊上半場有科利安華迪斯（Florian Wirtz）的罰球打中門框未能打開紀錄，要到補時才獲得12碼，由夏維斯（Kai Havertz）操刀，令球隊取得領先。下半場尼高士文（Julian Nagelsmann）換入包括烏達夫等球員，不過德國隊換邊後先有禾達美迪（Nick Woltemade）射中橫楣，到70分鐘，加納由法達胡（Abdul Fatawu）為球隊追平。到88分鐘，今季在德甲攻入18球的史特加前鋒烏達夫，接應利萊辛尼（Leroy Sane）的二傳，門前為德國射成2:1。