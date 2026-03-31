世界盃｜恩芬天奴墨西哥視察相信會成功　人權組織批評美國人權

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino），在世界盃外圍賽的跨區附加賽於墨西哥進行視察，並稱世界盃會在墨西哥舉辦成功。然而國際特赦組織，再次就世界盃決賽周發出評論，指憂慮世界盃成為「壓迫的舞台」。
恩芬天奴在墨西哥與總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）會面，並在國家宮與辛鮑姆食早餐。辛鮑姆在社交平台表示：「我們正在評估即將到來的世界盃情況。一切都會很美好。」至於恩芬天奴也認同，指世界盃「墨西哥會成功主辦」。墨西哥在今年2月因為擊殺頭號毒梟塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）而引發幫派暴力事件，當中在瓜達拉哈拉發生連串暴力事件，這是墨西哥主辦決賽周的3個城市之一。
墨西哥將派出10萬人協助保安
墨西哥在本月初公布世界盃的保安計劃，並動用約10萬的軍隊及警察，當中包括聯邦及地方警察參與保安工作，計劃包括對保安人員進行專門的培訓、規劃及行動訓練，設預警系統，對球場、機場、道路和球隊下榻酒店的周圍採取安全措施。
不過人權組織國際特赦組織發表題為《人性必須勝利：在2026年世界盃中捍衞權利，打破壓迫》的報告。呼籲東道主的政府「履行其在國際人權法下的義務，同時國際足協、各國足協及贊助商都有尊重人權的明確責任」。報告批評美國在205年遣返超過50萬人，是決賽主場館容納人數的6倍以上。並指「美國正處於一個令人深感不安的時期，這無疑也會影響到那些想要參與世界盃慶祝活動的球迷。」
國際特赦點名批評美國ICE
組織批評美國：「儘管逮捕和驅逐人數驚人，但國際足協及美國當局都沒有保證球迷和當地社區能夠免受種族歧視、無差別突襲或是非法拘留和驅逐。在16個主辦城市中，目前只有4個公佈人權計劃，而迄今為止公佈計劃的城市，沒有一個提及如何保護公眾免受濫用移民執法的侵害。」他們又指：「今屆世界盃不再是國際足協曾經認定的『中等風險』賽事，無論是在保護公眾免受美國移民及海關執法局（ICE）的侵害，保障公民的抗議權，還是避免人們無家可歸，當局都需要採取緊急行動，確保今屆世界盃的實際情況與其最初的承諾相符。」
國際特赦組織又指控ICE及相關部門：「對居住在美國的人們、以及前往觀看比賽的遊客和球員本身，就構成令人不寒而慄的威脅。」他們還補充指：「球迷面臨侵入式的監視，有人提議強迫遊客公開他們的社交媒體帳戶以供審查，並篩選『反美』內容。」