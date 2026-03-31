世界盃｜恩芬天奴墨西哥視察相信會成功　人權組織批評美國人權

恩芬天奴在墨西哥與總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）會面，並在國家宮與辛鮑姆食早餐。辛鮑姆在社交平台表示：「我們正在評估即將到來的世界盃情況。一切都會很美好。」至於恩芬天奴也認同，指世界盃「墨西哥會成功主辦」。墨西哥在今年2月因為擊殺頭號毒梟塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）而引發幫派暴力事件，當中在瓜達拉哈拉發生連串暴力事件，這是墨西哥主辦決賽周的3個城市之一。

墨西哥將派出10萬人協助保安

墨西哥在本月初公布世界盃的保安計劃，並動用約10萬的軍隊及警察，當中包括聯邦及地方警察參與保安工作，計劃包括對保安人員進行專門的培訓、規劃及行動訓練，設預警系統，對球場、機場、道路和球隊下榻酒店的周圍採取安全措施。

不過人權組織國際特赦組織發表題為《人性必須勝利：在2026年世界盃中捍衞權利，打破壓迫》的報告。呼籲東道主的政府「履行其在國際人權法下的義務，同時國際足協、各國足協及贊助商都有尊重人權的明確責任」。報告批評美國在205年遣返超過50萬人，是決賽主場館容納人數的6倍以上。並指「美國正處於一個令人深感不安的時期，這無疑也會影響到那些想要參與世界盃慶祝活動的球迷。」