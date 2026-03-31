NBA｜東西大戰雷霆加時挫活塞　雲班耶馬8分半鐘交「雙雙」領馬刺贏公牛

上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）個人狂轟47分之下，以114:110加時擊敗底特律活塞，在東西岸的「一哥」大戰中取勝，同時也是球隊今季的第60場勝仗。至於西岸第2的聖安東尼奧馬刺，在雲班耶馬（Victor Wembanyama）上陣8分31秒就取得10分及10個籃板的「雙雙」，創NBA第3快紀錄下，以129:114擊敗芝加哥公牛。
去季雷霆打出68勝14負的球隊史上最佳戰績，今年雷霆的輸波場數16場，肯定就無法破紀錄。不過仍有機會連續2個賽季取60場以上的勝利，面對東岸第1的活塞，雷霆上半場曾拉開過15分，半場領先53:43。第3節活塞發力追上，雷霆球員下半場手風欠順，令活塞第4節一度反超前7分，不過阿歷山大末段攻入8分，為雷霆再領先，而保羅列特（Paul Reed）的2個罰球，又為活塞追平101:101要打加時。加時雷霆再取得領先後就未被追回，以114:110擊敗活塞。阿歷山大今場攻入47分成為雷霆贏波的關鍵,今場他19投12中，罰球25中21，也令他連續取得20分或以上的場數增至136場。雷霆贏波後，球隊首次連續2季都取得60勝或以上。
奧克拉荷馬城雷霆對底特律活塞精華
76人輸波令紐約人晉身季後賽
同樣已經晉身季後賽的馬刺，有雲班耶馬攻入個人今季最高的41分以及交出16個籃板，以129:114擊敗公牛。雲班耶馬今場上陣8分31秒就交出10分及10個籃板，是1997至98年球季以來，第3快的「雙雙」時間。馬刺以57勝18負，仍緊追雷霆的領先位置。而紐約人雖然沒有比賽，不過球隊卻成為第3支東岸出線隊伍，因為東岸第7的費城76人，作客以109:119不敵邁亞密熱火，令紐約人亦提早取得直接晉身季後賽資格。
同日的其他比賽，洛杉磯湖人主場以120:101贏華盛頓巫師；波士頓塞爾特人作客就102:112不敵阿特蘭大鷹隊；鳳凰城太陽131:105作客輕取孟菲斯灰熊；明尼蘇達木狼作客124:94大勝達拉斯獨行俠；克里夫蘭騎士122:112作客贏猶他爵士。