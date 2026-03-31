NBA｜東西大戰雷霆加時挫活塞　雲班耶馬8分半鐘交「雙雙」領馬刺贏公牛

上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）個人狂轟47分之下，以114:110加時擊敗底特律活塞，在東西岸的「一哥」大戰中取勝，同時也是球隊今季的第60場勝仗。至於西岸第2的聖安東尼奧馬刺，在雲班耶馬（Victor Wembanyama）上陣8分31秒就取得10分及10個籃板的「雙雙」，創NBA第3快紀錄下，以129:114擊敗芝加哥公牛。

去季雷霆打出68勝14負的球隊史上最佳戰績，今年雷霆的輸波場數16場，肯定就無法破紀錄。不過仍有機會連續2個賽季取60場以上的勝利，面對東岸第1的活塞，雷霆上半場曾拉開過15分，半場領先53:43。第3節活塞發力追上，雷霆球員下半場手風欠順，令活塞第4節一度反超前7分，不過阿歷山大末段攻入8分，為雷霆再領先，而保羅列特（Paul Reed）的2個罰球，又為活塞追平101:101要打加時。加時雷霆再取得領先後就未被追回，以114:110擊敗活塞。阿歷山大今場攻入47分成為雷霆贏波的關鍵,今場他19投12中，罰球25中21，也令他連續取得20分或以上的場數增至136場。雷霆贏波後，球隊首次連續2季都取得60勝或以上。