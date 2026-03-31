NBA｜公牛後衛涉反同性戀言論　被球隊裁走

伊維在上星期受傷，令他今個賽季報銷後，頻繁在社交平台Instagram玩直播，至今已有超過3條長影片。然而在周一（30日）的直播中，伊維批評NBA的「同志驕傲月」活動是「不義」。他在影片上說：「全世界都在宣揚LGBTQ群體，對吧？他們宣佈設立同志驕傲月，NBA也一樣。他們向全世界展示。他們說：『來加入我們的驕傲月，一起慶祝不義吧。』他們在廣告板上宣揚，他們在街頭宣揚。都是不義的。」

他在被公牛裁走後又再直播談及自己觀點：「公牛隊說我的行為對球隊不利，為甚麼他們不直接說『我們不同意他對LGBTQ群體的立場』？為甚麼他們不這麼說？……我的行為怎樣對球隊不利？我對球隊做了甚麼？我對球員們做了甚麼？」24歲的伊維在2022年被底特律活塞以第5順位選中，作為活塞的重建一部份。不過受到膝傷影響，他上個賽季僅上陣30場比賽，今季在活塞更得15場上陣。他在底特律時已是非常多言的球員，令球隊的職員感到煩擾。他上月才加盟公牛，並只為球隊上陣了4場比賽。而他的母親，其實就是美國聖母大學女子籃球隊的教練。