法甲｜大巴黎有後顧「圖」細

力爭法甲5連霸的巴黎聖日耳門，目前在榜首以1分及少踢1場領先次席朗斯，爭霸形勢佔優下，或會影響大巴黎今場聯賽排陣取向及爭勝決心，將重心先放在下周中主場對利物浦的歐聯8強首回合大戰，再之後相隔一星期作客晏菲路兩戰。法甲賽會更批准該隊再下一輪聯賽作客大戰朗斯一役，延至5月份進行；在國內超班的大巴黎，今場迎戰在中游徘徊的圖盧茲，隨時贏了就算。

沙科洛夫成PSG正印門神

前鋒巴特利巴高拿(Bradley Barcola)養傷，日前替法國友賽哥倫比亞時獨建兩功的迪斯亞杜伊(Desire Doue)，連同基華拉斯基利亞(Kvaratskhelia)及李康仁等，戰畢國際賽後未必在今場正選；反而金球獎得主奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)，在法國鬥哥倫比亞時坐冷板，今場有機會掛帥，以戰養戰。大巴黎早前連續兩戰不失波，門將改由沙科洛夫(Safonov)把關表現穩陣，配合一眾高質守將，防線無後顧之憂。

圖盧茲早前聯賽主場以1比0小勝羅連安特，法甲錄得連勝，表現回勇；不過上仗變陣排「3-4-3」陣式，辛迪亞高希達高(Santiago Hidalgo)領銜三叉戟表現一般，要靠後備入替的前鋒艾馬臣哥利亞(Emersonn Correia)一箭定江山。圖盧茲季內法甲13戰作客只失15球，跟朗斯及大巴黎是並列法甲作客守力王；反映該隊客場踢法保守，防守反擊為主，面對強敵更不會輕舉妄動，今場取「細」盤合理。