西甲｜重開安排好戲碼 馬體會迎巴塞做「大」騷

國際賽期結束之後，各地聯賽戰火又逼近眉睫，當中西甲新一輪上演前列大戰，由馬德里體育會於香港時間周六深夜，主場挑戰「一哥」巴塞隆拿。兩軍近年交手例牌擦出火花，今場必博「大」盤。(4月5日03:00開賽)

艾華利斯

盧卡文

西甲尚餘最後9輪賽事，馬體會現以57分位列第4，落後「一哥」巴塞16分之多；不過馬體會在下周中歐聯8強首回合先作客巴塞隆拿，今場地頭遇歡喜冤家，必欲先下馬威。 論近況，馬體會上輪西甲作客以2比3不敵同市宿敵皇家馬德里，聯賽4連勝走勢告終；然而當日馬體會是先開紀錄一方，發揮不俗，客場能攻入皇馬2球，絕不失禮，當中冬窗新兵翼鋒盧卡文(Lookman)更先開紀錄，在鋒線上與箭頭祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)及基沙文(Griezmann)已培養出不俗默契。 馬體會二人停賽損防守力

不過，馬體會今場要面對防中莊尼卡度素(Johnny Cardoso)與主力右閘馬高斯洛蘭迪(Marcos Llorente)同因累積黃牌夠數，被逼停賽的問題困擾，守力打折扣。

丹尼爾奧莫

拉舒福特