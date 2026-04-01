西甲｜重開安排好戲碼 馬體會迎巴塞做「大」騷

國際賽期結束之後，各地聯賽戰火又逼近眉睫，當中西甲新一輪上演前列大戰，由馬德里體育會於香港時間周六深夜，主場挑戰「一哥」巴塞隆拿。兩軍近年交手例牌擦出火花，今場必博「大」盤。(4月5日03:00開賽)
西甲尚餘最後9輪賽事，馬體會現以57分位列第4，落後「一哥」巴塞16分之多；不過馬體會在下周中歐聯8強首回合先作客巴塞隆拿，今場地頭遇歡喜冤家，必欲先下馬威。
論近況，馬體會上輪西甲作客以2比3不敵同市宿敵皇家馬德里，聯賽4連勝走勢告終；然而當日馬體會是先開紀錄一方，發揮不俗，客場能攻入皇馬2球，絕不失禮，當中冬窗新兵翼鋒盧卡文(Lookman)更先開紀錄，在鋒線上與箭頭祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)及基沙文(Griezmann)已培養出不俗默契。
馬體會二人停賽損防守力
不過，馬體會今場要面對防中莊尼卡度素(Johnny Cardoso)與主力右閘馬高斯洛蘭迪(Marcos Llorente)同因累積黃牌夠數，被逼停賽的問題困擾，守力打折扣。
巴塞上仗聯賽主場以1比0小勝華歷簡奴，聯賽5連勝，目前「地上最強」在聯賽榜只領先次席皇家馬德里4分，要保住優勢未敢鬆懈，無視後顧歐聯，仍會強攻出擊。
球隊今場會由費倫托利斯(Ferran Torres)擔正掛帥，森巴兵拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)在國際賽期受傷，其位置會由拉舒福特(Rashford)頂上，夥拍天才新星拉明耶馬(Lamine Yamal)攻堅。兩軍近8次交手，7次「總入球」最少3球，今場有力炮製精彩入球騷，預演歐聯大戰。
皇馬雙星傷癒誓取馬略卡
另邊廂，聯賽「二哥」皇馬同晚作客下游的馬略卡。馬略卡早前易帥表現仍然反覆，上輪更在護級大戰以1比2不敵艾爾切，打擊士氣。「銀河艦隊」主將基利安麥巴比(Kylian Mbappe)與祖迪比寧咸(Jude Bellingham)等傷癒隨時候命，今場必全力爭勝，為下周中歐聯迎戰拜仁慕尼黑先壯聲威，客勝穩開。(4月4日22:15開賽)
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