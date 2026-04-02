英足盃｜車路士要發「維」入4強

倫敦雙雄英足盃8強抽中鬥低組別對手，其中「藍戰士」季尾除了要力爭重返前列再戰歐聯外，當然希望染指英足盃攞尾彩；難得周六深夜在主場史丹福橋迎戰英甲包尾的維爾港，級數有別，預期回復強陣的車路士有力大捷，一洗國際賽前4連敗頹風。（球賽編號FB6620，4月5日00:15開賽)

車路士在國際賽前的走勢是1993年以來最差，年初上任的主帥羅仙尼亞(Rosenior)雖然簽約至2032年，但以會方一向作風，長約不保證帥位，主帥要醒醒定定。

既然已在歐聯出局，藍戰士今場英足盃在排陣上應會較具誠意。就算後防兩大將列斯占士(Reece James)及杜利奧查洛巴(Trevoh Chalobah)仍要養傷，門將焗用不穩的羅拔山齊士(Robert Sanchez)；可幸中前場好手有望悉數粉墨登場，包括上圈作客淘汰英冠域斯咸時，加時入波的阿歷真拿加拿祖(Alejandro Garnacho)及祖奧柏度(Joao Pedro)，有望擔正攻堅。