英足盃｜車路士要發「維」入4強

倫敦雙雄英足盃8強抽中鬥低組別對手，其中「藍戰士」季尾除了要力爭重返前列再戰歐聯外，當然希望染指英足盃攞尾彩；難得周六深夜在主場史丹福橋迎戰英甲包尾的維爾港，級數有別，預期回復強陣的車路士有力大捷，一洗國際賽前4連敗頹風。（球賽編號FB6620，4月5日00:15開賽)
車路士在國際賽前的走勢是1993年以來最差，年初上任的主帥羅仙尼亞(Rosenior)雖然簽約至2032年，但以會方一向作風，長約不保證帥位，主帥要醒醒定定。
既然已在歐聯出局，藍戰士今場英足盃在排陣上應會較具誠意。就算後防兩大將列斯占士(Reece James)及杜利奧查洛巴(Trevoh Chalobah)仍要養傷，門將焗用不穩的羅拔山齊士(Robert Sanchez)；可幸中前場好手有望悉數粉墨登場，包括上圈作客淘汰英冠域斯咸時，加時入波的阿歷真拿加拿祖(Alejandro Garnacho)及祖奧柏度(Joao Pedro)，有望擔正攻堅。
英甲包尾的維爾港，上圈靠主場1比0氣走英超新特蘭，之後聯賽表現仍然平平無奇，客場更已3連敗；今場作客挑戰英超勁旅，只求輸少當贏。
阿仙奴「傷兵滿營」作客修咸頓
另外，同晚較後出場的阿仙奴，將南下作客英冠修咸頓。「兵工廠」早前在英聯盃決賽失手，爭四冠先斷頭關；加上國際期間據報出現大量傷兵，又要後顧下周中歐聯作客士砵亭，主帥阿迪達(Arteta)必留有以待，跟上圈作客2比1險勝英甲曼斯菲的部署相若。
修咸頓上圈英足盃作客靠完場前博得12碼，1比0打敗富咸過關。球隊近況出色寫下3連勝，以近期主場威力強大，3連勝兼0失球，必以穩守突擊招呼英超「一哥」，可先取[3.5]球「細」盤。(球賽編號FB6621，4月5日03:00開賽)
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊