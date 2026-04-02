英足盃｜最強對決 曼城有力三殺紅軍

英足盃本周末進入8強階段，重頭戲在頭場，由剛奪英聯盃的曼城，迎戰老對手利物浦。連續兩屆英足盃屈居亞軍的藍月，今年決心成為國內盃賽雙冠王，今場佔地利兼對賽佔優，主勝值熱捧。（球賽編號FB6622，4月4日19:45開賽)

曼城上圈英足盃作客紐卡素，以3比1勝出，領隊哥迪奧拿(Guardiola)在該場收起了射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，讓馬莫殊(Marmoush)擔任箭頭，依然無損攻力；結果就憑該位埃及國腳下半場梅開二度，成功過關。來到今場8強大戰，由於早前已在歐聯被皇家馬德里淘汰出局，預料哥帥大有機會讓艾寧夏蘭特重返正選，讓挪威人磨起狀態，以在聯賽最後階段力爭後上反壓「一哥」阿仙奴。

曼城進攻選擇多

除了艾寧夏蘭特外，哥迪奧拿出名在大戰中運用「X元素」球員，像早前英聯盃決賽，便爆出左翼衛尼高奧萊利(Nico O’Reilly)包辦贏波兩球，這就是曼城最厲害地方；而預計近期任正選的安東尼施美安(Antoine Semenyo)，甚至卓基(Cherki)等攻擊重心，有力在不太穩陣的紅軍防線爭取士哥，力爭季內三殺紅軍。