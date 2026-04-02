世界盃外圍賽｜意大利出局當拿隆馬網上回應　前米蘭球員曝球壇黑幕

世界盃48支參賽隊伍確定，意大利將要闊別這個大賽舞台至少16年。從未代表意大利踢過世界盃決賽周的門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma），在出局後分享感受，稱要為意大利捲土重來。而就在意大利被波斯尼亞踢出局之後，一位前AC米蘭的青訓球員在社交平台揭露意大利球壇的黑幕。 意大利在2006年贏得世界盃冠軍，已經是20年前的事，之後意大利隊在2屆決賽周分組賽出局，然而低處未算低是，在2014年決賽周之後，意大利隊連續3屆未能晉身決賽周。在歐洲區外圍賽附加賽決賽，意大利射12碼不敵波斯尼亞，門將的當拿隆馬與對手門將的華斯捷（Nikola Vasilj）衝突，撕毀對手的「貓紙」，然而無阻波斯尼亞在12碼勝出。2016年以17歲之齡入選國家隊，下一屆時他將31歲，當拿隆馬在出局後於社交平台分享感受。

當拿隆馬：比賽之後，我哭了 當拿隆馬表示：「昨晚，在比賽之後，我哭了。我哭是因為沒能帶領意大利，取得他們值得晉入的世界盃而感到失望。我哭了，是因為我感到無比悲傷，整個意大利國家隊也是如此，我很榮幸能擔任這支球隊的隊長，我知道你們，我們國家隊的球迷們，也感同身受。」他表示，要讓意大利重回他們應有的水平，需要「強大的力量、滿腔的熱情和堅定的信念」他指：「永遠保持信念；這是前進的動力。因為生活懂得如何回報那些全力以赴、毫無保留的人。而這正是我們必須重新開始的地方。再一次，攜手並肩。」