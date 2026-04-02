NBA｜馬刺雲班耶馬轟41分贏勇士　76人作客炒巫師

聖安東尼奧馬刺10連勝，球隊作客在雲班耶馬（Victor Wembanyama）獨取41分之下，以127:113擊敗繼續缺少史堤芬居里（Stephen Curry）的金州勇士。至於同日多場大比數交易，當中費城76人以153:131擊敗華盛頓巫師，令巫師跌落聯盟包尾，而印第安納溜馬就脫離墊底位置，並以145:126贏芝加哥公牛。
已取得季後賽席位的馬刺，作客對着傷兵滿營兼肯定要打附加賽的勇士。馬刺整場比賽由頭帶到尾，在最多拉開過26分下，以127:113輕取勇士。雲班耶馬今場22射15中，個人攻入41分以及取得18個籃板，另外亦有6個隊友取得雙位數得分，當中史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）亦有15分、11次助攻及8個籃板。馬刺贏波後以58勝18負的戰績排西岸第2，距離榜首的奧克拉荷馬城雷霆仍只有2場差距。
金州勇士對聖安東尼奧馬刺精華
至於76人作客巫師，保羅佐治（Paul George）取得今季個人最高的39分，雖然安比（Joel Embiid）因病缺陣，但是76人仍以153:131大勝巫師，令到這支首都球隊跌落常規賽最末位置。因為原本最差的溜馬，作客以145:126擊敗公牛取得2連勝，球隊戰績增至18勝。
塞爾特人達譚復出首次三雙
東岸次席的波士頓塞爾特人，季尾復出的達譚（Jayson Tatum）在今場取得今季第一次的「三雙」，交出25分、18個籃樣及11次助攻，為塞爾特人以147:129擊敗邁亞密熱火，謝倫布朗（Jaylen Brown）就有最多的43分貢獻。同日的比賽，阿特蘭大鷹隊作客130:101大勝奧蘭多魔術；紐約人作客131:119輕取孟菲斯灰熊；丹佛金塊130:117作客贏猶他爵士；侯斯頓火箭主場119:113小勝密爾沃基公鹿；薩克拉門托帝王作客123:115贏多倫多速龍。