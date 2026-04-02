英超｜車路士破紀錄虧損　經理人開支亦創新高

車路士截至去年6月底，錄得破英超紀錄的稅前虧損2.6億英鎊，同時球會的經理人開支亦是今季英超球會的新高。

車路士公布球會截至2025年6月30日的財政報告，球會的稅前虧損為2.624億英鎊。球會指是因為經營成本較之前一個賽季的2023至24年度有所上升，打破曼城2010至11年賽季的虧損紀錄。在之前一個財年，車路士還是獲得1.284億英鎊的盈利，主要源自球會將女子隊出傖給母公司獲得近2億英鎊收入。不過歐洲足協（UEFA）在2月發布的預測則估計藍戰士在2025年的虧損更多，達4.07億歐元，不過球會消息人士指，這是因應歐洲足協在報告的要求有所不同。