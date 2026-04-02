英超｜車路士破紀錄虧損　經理人開支亦創新高

車路士截至去年6月底，錄得破英超紀錄的稅前虧損2.6億英鎊，同時球會的經理人開支亦是今季英超球會的新高。
車路士公布球會截至2025年6月30日的財政報告，球會的稅前虧損為2.624億英鎊。球會指是因為經營成本較之前一個賽季的2023至24年度有所上升，打破曼城2010至11年賽季的虧損紀錄。在之前一個財年，車路士還是獲得1.284億英鎊的盈利，主要源自球會將女子隊出傖給母公司獲得近2億英鎊收入。不過歐洲足協（UEFA）在2月發布的預測則估計藍戰士在2025年的虧損更多，達4.07億歐元，不過球會消息人士指，這是因應歐洲足協在報告的要求有所不同。
同時英格蘭足總亦在周三（1日）發布球會在2025至26年賽季的經理人開支，當中車路士成為各支英格蘭球會最高，達6,510萬英鎊，遠高於第2位阿士東維拉的3,840萬英鎊，而全部英超球會的經理人開支亦只是4.6億英鎊，意味藍戰士的開支已佔英超球會整體的超過九分之一。報道指，經紀人的費用高部份原因是球會在去年夏天的轉會窗創下了英超的轉會費紀錄，而當中即使是賣出球員，球會都要支付經理人佣金。
仍符合英超PSR規定
車路士又指，球會的收入達到4.909億英鎊，是球會史上第2高，當中包括去年球隊贏得世界冠軍球會盃的獎金。而雖然球會的虧損創紀錄，不過據報車路士仍付合英超的《盈利及可持續發展規例》（PSR），原因是按規定球會在部份的開支是可以扣除，而這些正讓藍戰士仍在合規定以內。