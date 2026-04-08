歐聯｜拜仁慕尼黑作客力克皇家馬德里　阿仙奴險勝士砵亭

歐聯八強的首回合，德甲的拜仁慕尼黑作客在路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）以及哈利卡尼（Harry Kane）各建一功，以2:1擊敗皇家馬德里。至於英超的阿仙奴，作客僅1:0贏葡萄牙的士砵亭。 上回合大勝英超的曼城晉級，皇馬首回合在班拿貝球場，這是兩隊自2024年的四強再次交手，兩隊對上9次對賽，皇家馬德里7勝2和，未輸過，拜仁之前一次的勝利已是2012年的4月。不過拜仁在41分鐘由路爾斯戴亞斯打開紀錄，換邊不夠1分鐘，卡尼令拜仁拉開2:0。主場的皇馬之後有多次攻勢，但僅由基利安麥巴比（Kylian Mbappe）在74分鐘追回一球，皇馬首回合仍要輸1:2。次回合在下星期輪到拜仁主場。

艾比路亞：皇家馬德里在哪裡都可以贏波 暫任皇馬主帥的艾比路亞（Alvaro Arbeloa）在賽後表示：「我認為他（紐亞，Manuel Neuer）是今場最佳球員，所以我們有很好機會入更多入球，但我們做不到。，不過我們仍有機會，我們作客仍是有希望，希望在德國能贏波。這不會是容易，我去過很多次，我們知道安聯球場的氣氛不會讓對手輕鬆，但是我們是皇家馬德里，所以我們可以在那裡贏波。」 拜仁的甘賓尼（Vincent Kompany）就指：「我覺得我們應該把握那少數的機會，我們可以在安聯球場入球。我認為我們沒有理由不以十足的信心和必勝的信念去迎接下一場比賽，即使我們的對手是一支卓越的球隊。」對於紐亞，他指：「他讓我們看來很輕鬆，這就是因為我們有如此優秀的守門員。他們能在困難的角度，以看來輕易的方式作出難以置信的撲救，不過也要有一定的技巧才能把球從危險區域拍走。」

皇家馬德里對拜仁慕尼黑精華

卡尼：僅一球領先仍要保持專注 拜仁功臣的卡尼表示：「來到馬德里嘗試取得結果從來都是困難的事，不過我覺得我們今日打得相當好。肯定有些地方我們可以做得更好，包括在最後的控球和埋門，我們有一些機會，不過也要稱讚對手做得很好。」對於次回合，他表示：「我們在一個很好的位置，不過只是一球領先，這很快會有改變，所以我們仍要保持專注。」 至於另一場八強賽事，英超榜首的阿仙奴作客葡萄牙，兩隊半場互無紀錄，下半場在64分鐘蘇比文迪（Martin Zubimendi）為兵工廠攻破大門，不過被視像助理裁判（VAR）「吹走」，但阿仙奴仍憑夏維斯（Kai Havertz）補時1分鐘的入球，以1:0擊敗士砵亭，次回合回到倫敦再戰。

士砵亭對阿仙奴精華