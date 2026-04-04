林伯特帶英冠高雲地利城　有望25年後重返英超

作為英超創始會員的高雲地利城，自2001年從英超降班，結束球會34年的頂級聯賽生涯後，球隊一直在低組別聯賽浮沉，2017至18年賽季一度跌至第4級的乙組聯賽。之後3年內重返英冠，在之前3個賽季2度打入季後附加賽，只是未能取得升班資格。隨着球隊在周五（3日）晚主場3:2擊敗打吡郡後，球隊在英冠聯賽以83分領先榜首，距離第3的米杜士堡相差12分，即使第4位的葉士域治仍有4場在手，也不可能超越之下，提前鎖定升班附加賽資格。

帶領球隊升班的林伯特表示：「這場勝利來之不易，我們是實至名歸。我覺得這對我們來說是一次嚴峻的考驗，對手是一支狀態很好、實力強勁的球隊，他們正朝著我們夢寐以求的目標拼搏。我對這班球員表現非常滿意，他們出色地面對眼前的比賽，是的，這是一場意義重大的勝利。」對於今場梅開二度的積魯當尼（Jack Rudoni），他表示：「我問他，『你準備好踢半個小時了嗎？』他回答我，『我準備踢更長時間。』最重要的是，他不僅天賦異禀，而且渴望上場，與球隊一起創造佳績。第一個入波精彩絕倫，第二球則是一次冷靜的終結。我非常喜歡。」