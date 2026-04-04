香港足總主席霍啟山　再當選東亞足協副會長

東亞足協（EAFF）在南韓舉行周年會議，香港足總主席霍啟山再度獲選為副會長。加強香港足球在區內足球事務中的參與及角色。

東亞足協在南韓舉行周年會議，並選出新一屆的執委會成員。足總主席霍啟山再度當選炭副會長。他表示將繼續與各成員協會合 作，推動地區足球發展。同時足總正積極爭取再次在香港舉辦東亞足協的賽事，為本地球員累積國際賽經驗，並為球迷帶來更多高水平的足球賽事。

足總亦將與不同國家、地區的足球協會加強合作，爭取在港舉辦不同層級的國際賽事，推動本地足球發展，並提升香港在國際足球舞台的地位。