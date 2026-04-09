歐聯｜巴塞隆拿再負馬德里體育會　利物浦作客巴黎輸波

馬德里體育會再次成為巴塞隆拿的剋星，在歐聯八強的首回合，巴塞先有柏奧古巴斯（Pau Cubarsi）被逐下，以0:2不敵作客的馬體會，再次在盃賽被馬體會擊敗。至於英超的利物浦亦在作客，以0:2不敵巴黎聖日耳門。
雖然馬體會自2006年後未在魯營球場贏過巴塞，但在西班牙國王盃的四強，馬體會在主場大勝巴塞4:0之後，即使次回合被追3球，仍然晉身決賽。兩隊在歐聯八強再次相遇，巴塞今次先主場原本還是處於優勢，但是古巴斯因為拉跌呈單刀機會的基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone），雖然球證最初僅罰黃牌，但在視像助理裁判（VAR）的覆檢後，球證改判紅牌，巴塞在44分鐘打少個。隨後的罰球祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）操刀射入，半場馬體會一球領先。換邊後馬體會再由阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）門前射入，在70分鐘為馬體會拉開比數，最終馬體會再次擊敗巴塞，下星期次回合輪到馬體會主場。
巴塞隆拿對馬德里體育會精華
費歷克不滿馬體會走甩紅牌
巴塞主帥的費歷克（Hansi Flick），不滿球證未有在下半場判罰對手紅牌及12碼，他指下半場馬體會門將開出龍門球時，已有黃牌在身的馬克佩比爾（Marc Pubill）明顯在禁區用手阻礙了皮球，但球證未有處理：「我不知道在守門員重開比賽後發生了甚麼，後衛用手阻擋了皮球，然後可以重新開過。對我而言，這絕對是紅牌，這應該罰第2面黃牌兼12碼。他們（VAR）應該解釋為甚麼不是。我難以相信這不是紅牌，這感覺不好，很不公平。我們也得接受，我們在下星期二的比賽會再努力。」
同日的另一場八強比賽，衞冕的巴黎聖日耳門主場迎戰利物浦，PSG憑杜爾（Desire Doue）及基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）各建一功，以2:0獲勝。次回合利物浦將在晏菲路再戰，雖然紅軍仍有次回合的機會，但球隊今季很可能「四大皆空」。而提早舉行的一場歐霸盃八強，葡萄牙的布拉加主場與西班牙的貝迪斯踢平1:1。