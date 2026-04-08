魯營主場強勁 巴塞穩食馬體

除了「法英大戰」外，歐聯周三深夜同時間上演西甲內訌，由巴塞隆拿於魯營主場迎戰馬德里體育會。兩軍季內已四度碰頭，暫時巴塞以3勝1負佔先；考慮到「地上最強」在魯營球場威力強大，今場主勝穩開。

(球賽編號FB7057，4月9日03:00開賽)

季內西甲兩循環都由巴塞勝出，包括上周六作客險勝2比1；至於在西盃兩回合交手，則各自於主場勝出，馬體會最終以總比數4比3險勝，但唯一勝仗只是在主場取得。事實上，巴塞去年11月下旬迎來魯營重開，在各項賽事已經累計主場16連勝，包括上一圈歐聯主場狂勝紐卡素7比2，信心滿滿；加上目前在西甲放領之餘，領先排第4的馬體會多達19分，雙方實力已有明顯差距。