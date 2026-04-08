魯營主場強勁 巴塞穩食馬體

除了「法英大戰」外，歐聯周三深夜同時間上演西甲內訌，由巴塞隆拿於魯營主場迎戰馬德里體育會。兩軍季內已四度碰頭，暫時巴塞以3勝1負佔先；考慮到「地上最強」在魯營球場威力強大，今場主勝穩開。
(球賽編號FB7057，4月9日03:00開賽)
季內西甲兩循環都由巴塞勝出，包括上周六作客險勝2比1；至於在西盃兩回合交手，則各自於主場勝出，馬體會最終以總比數4比3險勝，但唯一勝仗只是在主場取得。事實上，巴塞去年11月下旬迎來魯營重開，在各項賽事已經累計主場16連勝，包括上一圈歐聯主場狂勝紐卡素7比2，信心滿滿；加上目前在西甲放領之餘，領先排第4的馬體會多達19分，雙方實力已有明顯差距。
拉明耶馬滿腔怒火
上仗聯賽鬥馬體會賽後，該場未有入波的天才新星拉明耶馬(Lamine Yamal)疑似有所不滿，向教練團發脾氣，對此，主帥費歷克(Flick)回應：「我也不清楚情況，賽事中總有情緒吧！他努力用盡方法爭取入波，但事情總不會完美，於我而言就是這麼簡單。」不過拉明耶馬在不少足球網站，被列為該場最高評分球員。
滿腔怒火的拉明耶馬，今場將會再與重返正選的羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)，以及剛戰先攻入扳平球的拉舒福特(Rashford)組成三箭頭攻堅；守將朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)上仗因傷提早換走，但據報傷勢不嚴重，以攻為守的巴塞，贏面仍然高唱。
馬體會處下風
對手馬體會各項賽事已3連敗，聯賽接連不敵皇馬及巴塞，打硬仗每落入下風。門將奧比歷(Oblak)因傷繼續缺陣，要由祖安梅素(Juan Musso)把守最後一關；加上首回合先在客場出戰，只求輸少當贏。
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