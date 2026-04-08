歐聯八強冤家路窄 紅軍「細」擋大巴黎

「紅軍」利物浦上屆在晏菲路射輸12碼給巴黎聖日耳門出局，今屆歐聯八強兩軍再度碰頭；先在周三深夜首回合作客出擊的紅軍，汲取上仗英足盃大敗教訓，今場必以穩守突擊制敵， [3.5]球中位數，先取「細」盤。 (球賽編號FB7058，4月9日03:00開賽) 利物浦去年在歐聯16強全場下風，仍先以1比0打敗大巴黎，次回合主場反輸0比1，結果紅軍戰至互射12碼出局。一年後的大巴黎走勢跟上季相似，愈近季尾表現愈勁，相反紅軍剛戰英足盃作客0比4不敵曼城出局，錄得季內各項賽事第15場敗仗，表現跟上屆捧走英超，幾乎判若兩隊。

主帥史洛治信心不減 在比賽中遭曼城球迷揶揄高唱「明早你便會被炒！」的利物浦主帥史洛治(Slot)，大戰當前仍不減信心說：「我們期待跟上仗一樣出色的球隊交手，己隊的目標不只於此，還要爭取聯賽高位踢來屆歐聯。事情總不會一帆風順，你需要挺身而出，這就是我們現在需要做的。」 跟上季在巴黎交手，兩軍主力陣容熟口熟面；而紅軍上仗大敗時先收起的右閘謝利美費林邦(Jeremie Frimpong)、阿歷斯麥阿里士打(Alexis Mac Allister)及加普(Gakpo)，皆有機會復任正選，陣容比上仗英足盃強；史洛治又會照辦煮碗縮後打突擊，對手亦未必敢放肆進攻。