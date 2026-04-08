桌球｜傅家俊世錦賽首圈外圍賽輕鬆過關

世界桌球錦標賽的外圍賽展開，香港球手傅家俊在首圈以10:1的局數擊敗泰國女將的勒查露（Nutcharut Wongharuthai）晉級，當中個人打出3桿破百。

在英國克魯斯堡舉行桌球三大錦標之一的世錦賽外圍賽，3位香港球手傅家俊、吳安儀與張家瑋分途出戰。其中傅家俊首圈遇上泰國勒查露，傅家俊首局已打出單桿100度，以125:0取得領先，之後連取3局，包括第4局再打出破百的105度，將局數領先4:0。勒查露雖然第5局追回，但是傅家俊再連取6局，包括第10局打出今場第3次單桿破百的137度，終以局數10:1晉級。他在賽後表示：「我發揮得不錯，也取得不少分數，但她實力其實很強。重返克魯斯堡對我來說意義非凡，但現在的水平實在太高了。」