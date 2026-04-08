桌球｜傅家俊世錦賽首圈外圍賽輕鬆過關

世界桌球錦標賽的外圍賽展開，香港球手傅家俊在首圈以10:1的局數擊敗泰國女將的勒查露（Nutcharut Wongharuthai）晉級，當中個人打出3桿破百。
在英國克魯斯堡舉行桌球三大錦標之一的世錦賽外圍賽，3位香港球手傅家俊、吳安儀與張家瑋分途出戰。其中傅家俊首圈遇上泰國勒查露，傅家俊首局已打出單桿100度，以125:0取得領先，之後連取3局，包括第4局再打出破百的105度，將局數領先4:0。勒查露雖然第5局追回，但是傅家俊再連取6局，包括第10局打出今場第3次單桿破百的137度，終以局數10:1晉級。他在賽後表示：「我發揮得不錯，也取得不少分數，但她實力其實很強。重返克魯斯堡對我來說意義非凡，但現在的水平實在太高了。」
至於吳安儀在另一場比賽遇上15歲的波蘭球手舒巴斯捷克（Michal Szubarczyk）。結果吳安儀雖然一度追平局數3:3，但最終仍輸7:10出局，舒巴斯捷克則以15歲2個月零25日之齡，成為世錦賽最年輕獲勝的球手。至於張家瑋面對英格蘭的卡迪（Ashley Carty）在領先局數9:8下，以局數9:10不敵對手被淘汰。
Marco Fu - a joy to watch🟡 🔴 🔵— Snooker Italia (@snooker_italia) April 7, 2026
Il giocatore di Hong Kong, il più veloce sul Tour in stagione, è sempre in grado di dare spettacolo.
Nella prima sessione dominata contro Mink Nutcharut, ecco una sintesi della facilità di imbucata trovata dall'ex-numero 5 al mondo pic.twitter.com/XTuRn4VfcM