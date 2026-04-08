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體育
出版：2026-Apr-08 12:38
更新：2026-Apr-08 12:38

NBL｜香港金牛連續3季晉總決賽 啟德體藝館作G2 G3主場

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NBL｜香港金牛連續3季晉總決賽 啟德體藝館作G2 G3主場

NBL｜香港金牛連續3季晉總決賽 啟德體藝館作G2 G3主場

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香港⾦⽜⽇前於2025－26年全國男⼦籃球聯賽（NBL）季後賽再傳捷報，淘汰江⻄鯨裕清酒，連續兩圈系列賽以橫掃姿態晉級，昂⾸殺入總決賽。

球隊將連續第三個賽季爭奪總冠軍，全⼒向「三連霸」⽬標進發。總決賽對⼿尚未落實（合肥狂風與上海⽞⿃的勝⽅，⽬前上海⽞⿃於系列賽暫以場數2：1領先），香港⾦⽜率先公布總決賽主場安排。當中三場主場賽事將於香港上演，讓本地球迷有機會親⾝⾒證爭冠關鍵時刻。其中⾸兩場主場賽事將再度落⼾啟德體藝館；如系列賽需戰⾄決勝第五場，則會移師荃灣體育館舉⾏壓軸⼤戰。總決賽⾨票在今午12︰00起發售。

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隨著總決賽戰幔即將揭開，香港⾦⽜將全⼒備戰，⼒爭在香港主場球迷⽀持下成為NBL 史上⾸⽀達成三連霸的球隊。

香港金牛將在NBL第2場及第3場在啟德體藝館主場出擊 香港金牛將在NBL第2場及第3場在啟德體藝館主場出擊 香港⾦⽜連續三季闖入NBL總決賽

NBL總決賽賽程

  • Game 1（作客）：2026年4⽉16⽇（四）19：30 @ TBC

  • Game 2（主場）：2026年4⽉19⽇（⽇）19：30 @ 啟德體藝館

  • Game 3（主場）：2026年4⽉21⽇（⼆）19：30 @ 啟德體藝館

  • Game 4（作客）#：2026年4⽉24⽇（五）19：30 @ TBC（#如有需要）

  • Game 5（主場）#：2026年4⽉27⽇（⼀）19：30 @ 荃灣體育館（#如有需要）

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