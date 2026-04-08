NBL｜香港金牛連續3季晉總決賽 啟德體藝館作G2 G3主場

香港⾦⽜⽇前於2025－26年全國男⼦籃球聯賽（NBL）季後賽再傳捷報，淘汰江⻄鯨裕清酒，連續兩圈系列賽以橫掃姿態晉級，昂⾸殺入總決賽。

球隊將連續第三個賽季爭奪總冠軍，全⼒向「三連霸」⽬標進發。總決賽對⼿尚未落實（合肥狂風與上海⽞⿃的勝⽅，⽬前上海⽞⿃於系列賽暫以場數2：1領先），香港⾦⽜率先公布總決賽主場安排。當中三場主場賽事將於香港上演，讓本地球迷有機會親⾝⾒證爭冠關鍵時刻。其中⾸兩場主場賽事將再度落⼾啟德體藝館；如系列賽需戰⾄決勝第五場，則會移師荃灣體育館舉⾏壓軸⼤戰。總決賽⾨票在今午12︰00起發售。