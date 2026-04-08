歐聯｜阿仙奴為英超保住來季5席　西甲德甲仍有得爭

英超聯來季肯定獲得5個歐聯席位。在阿仙奴以1:0擊敗士砵亭之後，英超球會在歐洲賽的表現分數鎖定會是今季前2名，故此將可以獲得多1個歐聯參賽資格。至於第2位雖然西甲處於領先優勢，不過在拜仁慕尼黑擊敗皇家馬德里之後，德甲仍有機會後上。
根據歐洲足協（UEFA）的規則，每年在3大歐洲賽事，歐聯、歐霸盃及歐協聯最佳表現的2個國家，可獲得多1個的歐聯參賽資格。而英超因為去年表現最佳已獲得5個名額，加上熱刺去季贏得歐霸盃冠軍，令英超首次有6支球隊出戰歐聯。而根據今個賽季的表現分數，英超目前獲得25.013分，而第3位的德甲有19.714分，即使餘下3支球隊在3大賽事都贏出，他們最多只有24.571分，因此英超肯定是最佳表現的前2名，來季必定有5個歐聯名額。至於第2的西甲有20.281，雖然仍有6支球隊在3大盃賽晉級，不過如果拜仁淘汰了皇馬，往後有可能令德甲超級西甲。
目前英超的前5競爭都激烈，上屆英超冠軍的利物浦以49分排第5，而之後的車路士僅落後1分，其次的賓福特、愛華頓亦以46分緊隨。不過目前聯賽第4位的阿士東維拉與第16的諾定咸森林，有機會複製去年熱刺的路線贏得歐霸盃的冠軍，如果維拉在英超聯跌出前4又奪冠，或森林奪標，英超的第6名亦有機會補上。至於利物浦即使取得第5，而球隊目前仍在歐聯的八強，今晚（8日）會對上屆冠軍巴黎聖日耳門，紅軍如果一路贏得歐聯冠軍，也可以衞冕身份取得來季的入場券。