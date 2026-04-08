NBA｜居里帶領勇士小勝帝王　雷霆作客大炒湖人

NBA常規賽最後階段，東西岸的形勢已經大定。需要在附加賽爭取晉級的金州勇士，在史堤芬居里（Stephen Curry）復出的第2場終於贏波，主場以110:105擊敗薩克拉門托帝王。至於聯盟領先的奧克拉荷馬城雷霆，作客以123:87大炒多位主力缺席的洛杉磯湖人。

居里自1月底受傷，缺席27場比賽後在周日（5日）復出，不過球隊未能取勝。今場面對無緣季後賽的帝王，居里先列後備。帝王雖然在首節領先，不過勇士在美奧頓（De'Anthony Melton）取得12分及居里後備上場的11分之下，在第2節反超，半場領先66:53。雖然第3節帝王有收窄分差，不過勇士之後守住優勢，贏110:105。居里今場後備上陣25分鐘為球隊取得17分，隊友的波森斯基（Brandin Podziemski）就有20分，加上美奧頓取得最多的21分，令勇士在連輸4場後取回1勝，戰績為37勝42負排西岸第10。