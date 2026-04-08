NBA｜居里帶領勇士小勝帝王　雷霆作客大炒湖人

NBA常規賽最後階段，東西岸的形勢已經大定。需要在附加賽爭取晉級的金州勇士，在史堤芬居里（Stephen Curry）復出的第2場終於贏波，主場以110:105擊敗薩克拉門托帝王。至於聯盟領先的奧克拉荷馬城雷霆，作客以123:87大炒多位主力缺席的洛杉磯湖人。
居里自1月底受傷，缺席27場比賽後在周日（5日）復出，不過球隊未能取勝。今場面對無緣季後賽的帝王，居里先列後備。帝王雖然在首節領先，不過勇士在美奧頓（De'Anthony Melton）取得12分及居里後備上場的11分之下，在第2節反超，半場領先66:53。雖然第3節帝王有收窄分差，不過勇士之後守住優勢，贏110:105。居里今場後備上陣25分鐘為球隊取得17分，隊友的波森斯基（Brandin Podziemski）就有20分，加上美奧頓取得最多的21分，令勇士在連輸4場後取回1勝，戰績為37勝42負排西岸第10。
金州勇士對薩克拉門托帝王精華
湖人主力缺陣創今季最低分
上屆總冠軍的雷霆就仍在爭取聯盟第1。球隊作嗥在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻入25分及8次助攻下，以123:87大勝湖人。湖人今場沒有當錫（Luka Doncic）、勒邦占士（LeBron James）、列維斯（Austin Reaves）、希爾斯（Jaxson Hayes）及史密特（Marcus Smart），創下球隊今季得分最低的一場。至於西岸第6的明尼蘇達木狼保持着附加賽的直接晉級席位，球隊作客以124:104輕取印第安納溜馬，戰績為47勝32負。
東岸的波士頓塞爾特人主場就以113:102擊敗夏洛特黃蜂；而多倫多速龍就以121:96大勝邁亞密熱火；洛杉磯快艇就主場116:103贏達拉斯獨行俠；鳳凰城太陽主場就以105:119不敵侯斯頓火箭，鳳凰城落後木狼４場。而3場無關痛痒的比賽，肯定無緣季後賽的球隊之中新奧爾良鵜鶘在互不設防下鵜鶘主場大勝猶他爵士156:137，爵士錄得10連敗。而芝加哥公牛作客大勝華盛頓巫師129:98。布魯克林籃網就主場96:90贏密爾沃基公鹿。