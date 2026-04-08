英超｜馬古尼與曼聯續約1年　迪亞路撐卡域克「坐正」

英超的曼聯在周三（7日）確定，與前隊長的哈利馬古尼（Harry Maguire）再續約1年，並有選項可以之後續約。這位曾受千夫所指的英格蘭守將，指為曼聯效力是無上的光榮，同深信可以為曼聯繼續帶來錦標。至於來季主帥的問題，球隊的翼鋒阿密特迪亞路（Amad Diallo）就支持現時暫代領隊的卡域克（Michael Carrick）「坐正」。

曼聯宣布，33歲的馬古尼完成續約。這位被杜曹（Thomas Tuchel）稱是英格蘭國家隊中堅第5選擇的守將，原本在今夏與紅魔鬼約滿，而他最終與曼聯簽約至明年夏天。據報道，他的基本薪酬將會扣減，不過有附帶條件，在曼聯再次打入歐聯的話，他的薪酬會再提高。他在球會的聲明表示：「代表曼聯是無上的光榮，這入責任令我和我的家人每日都感到自豪。我高興能在這出色的球會延續自己的旅途至最少8個球季，繼續在我們特別的支持者前比賽，大家創造更多美好的時刻。」馬古尼在2019年以8,000萬英鎊的世界最高後衛轉會費，從李斯特城加盟曼聯。雖然為曼聯贏過聯賽盃及足總盃，不過因為表現一時下滑，在2023年被時任領隊滕哈格（Erik ten Hag）取消他作為隊長的資格。