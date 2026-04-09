歐協聯｜費倫天拿逼「宮」有計

歐協聯周四深夜上演全部四場8強比賽，其中意甲代表費倫天拿首回合出訪英超水晶宮；以「紫百合」近6場不敗走勢之順，今場無懼揮軍突襲倫敦，可取「讓球主客和」客勝。(球賽編號FB7060，4月10日3:00開賽)
費倫天拿雖長期在意甲護級區域奮戰，但近仗表現終於回勇，累計各項賽事6場不敗，包括小勝維羅納，以及逼和榜首國際米蘭，賽績硬淨，可暫時專心在歐洲賽打出另一片天。「紫百合」過去兩場淘汰階段作客表現出色，先後打敗波蘭的積基朗尼亞及捷斯托佐華，反映客戰並不是阻礙該隊繼續闖關的大障礙。
費倫天拿鋒將近期狀態不俗，除了意大利國腳摩斯堅恩(Moise Kean)在世盃附替國家隊入球，中場尼高路法基奧利(Nicolo Fagioli)早前聯賽士哥；英格蘭翼鋒積夏里遜(Jack Harrison)更熟悉英超隊踢法，預計會是爭勝關鍵之一。「紫百合」在晉級過程中喜用副選門將，但來到8強階段，不排除以前効曼聯的正選門將迪基亞(De Gea)把關，穩固防線。
水晶宮前線不在狀態
對手水晶宮上圈面對塞浦路斯的AEK拉亞拿卡，兩回合法定時間全和，最後要鬥到加時才憑伊斯美拿沙亞(Ismaila Sarr)入球，險勝2比1晉級。水晶宮在歐協聯未見霸氣，大聯賽主場3仗1勝1和1負，僅攻入5球；雖則淘汰圈附加賽主場一仗以2比0勝波斯尼亞代表辛連斯基，但其實鬥到補時才入第2球，贏來欠缺說服力。
另外，近期腳風順的前鋒佐真拿臣(Jorgen Larsen)今場停賽，另一箭頭桑馬迪達(Jean Mateta)傷癒後狀態平平，單靠伊斯美拿沙亞孭起前線，水晶宮不容易攻破費倫天拿防線，寧博「紫百合」首回合不敗。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊