歐協聯｜費倫天拿逼「宮」有計

歐協聯周四深夜上演全部四場8強比賽，其中意甲代表費倫天拿首回合出訪英超水晶宮；以「紫百合」近6場不敗走勢之順，今場無懼揮軍突襲倫敦，可取「讓球主客和」客勝。(球賽編號FB7060，4月10日3:00開賽)

費倫天拿雖長期在意甲護級區域奮戰，但近仗表現終於回勇，累計各項賽事6場不敗，包括小勝維羅納，以及逼和榜首國際米蘭，賽績硬淨，可暫時專心在歐洲賽打出另一片天。「紫百合」過去兩場淘汰階段作客表現出色，先後打敗波蘭的積基朗尼亞及捷斯托佐華，反映客戰並不是阻礙該隊繼續闖關的大障礙。