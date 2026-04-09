歐霸｜8強對撼 森林「細」守「圖」利

歐霸8強共有兩支英超代表，其中諾定咸森林香港時間周四深夜，作客葡超「一哥」波圖；以森林在歐洲賽表現遠勝英超，而且今場屬首回合，雙方踢法傾向保守，中位數[2.5]球「細」盤值得捧場。(球賽編號FB7064，4月10日3:00開賽)

森林在英超為護級掙扎，但歐霸卻殺入8強，部分球員在歐戰發揮尤其醒神；像前鋒伊戈捷西斯(Igor Jesus)、基比斯韋特(Gibbs White)等盡顯級數，上圈將丹超的米迪蘭特淘汰出局，全靠作客一仗射贏12碼得以晉級。森林計近3戰法定時間不敗只失1球，尤其國際賽期前於英超護級大戰客場3比0大炒熱刺，可望振奮士氣，並可先將注意力集中今夜歐戰。

森林防守信心足

近期森林的防守似回到上季的高水平，由尼高拉米連高域(Nikola Milenkovic)領導的4人防線表現硬淨，今場到訪葡萄牙無懼踢下風波，未必輸蝕。