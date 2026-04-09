歐霸｜8強對撼 森林「細」守「圖」利

歐霸8強共有兩支英超代表，其中諾定咸森林香港時間周四深夜，作客葡超「一哥」波圖；以森林在歐洲賽表現遠勝英超，而且今場屬首回合，雙方踢法傾向保守，中位數[2.5]球「細」盤值得捧場。(球賽編號FB7064，4月10日3:00開賽)
森林在英超為護級掙扎，但歐霸卻殺入8強，部分球員在歐戰發揮尤其醒神；像前鋒伊戈捷西斯(Igor Jesus)、基比斯韋特(Gibbs White)等盡顯級數，上圈將丹超的米迪蘭特淘汰出局，全靠作客一仗射贏12碼得以晉級。森林計近3戰法定時間不敗只失1球，尤其國際賽期前於英超護級大戰客場3比0大炒熱刺，可望振奮士氣，並可先將注意力集中今夜歐戰。
森林防守信心足
近期森林的防守似回到上季的高水平，由尼高拉米連高域(Nikola Milenkovic)領導的4人防線表現硬淨，今場到訪葡萄牙無懼踢下風波，未必輸蝕。
在葡超榜首一直放領的波圖，在歐霸16強次回合主場對史特加贏2比0，總比數4比1淘汰對手；後防大將泰亞高施華(Thiago Silva)主場一役擔正出場，加上積及基奧柯(Jakub Kiwior)及碧拿歷克(Bednarek)，這對中路守將長期值得信賴。另外，在季初大聯賽階段時，波圖曾作客負森林0比2，使他們今場會踢得更謹慎，預料入球不會多。
維拉作客博洛尼亞先求穩
另一英超代表阿士東維拉，同時間出訪意甲博洛尼亞，前者上圈淘汰里爾兩回合全勝0失球，歐戰踢法傾向睇定來食。對手博洛尼亞從淘汰圈附加賽對白蘭恩，以及16強遇上羅馬，都是主場入少失少；而且中堅馬田域迪(Martin Vitik)累積黃牌夠數，今場停賽，令這支一向不善搶攻的意甲中上游球隊，今場會以穩守突擊跟強手周旋，博入球「細」盤同樣穩陣。(球賽編號FB7062，4月10日3:00開賽)
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