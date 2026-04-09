世界盃｜蘇亞雷斯又唔退　想為烏拉圭再戰決賽周

效力國際邁亞密的烏拉圭前國腳蘇亞雷斯（Luis Suarez），在近日接受烏拉圭媒體人的訪問，表示願意重返國家隊出戰夏天的世界盃決賽周。
39歲的蘇亞雷斯，在2024年宣布退出國家隊後，在美職聯與前巴塞隆拿隊友的美斯（Lionel Messi）作戰。他在接受一個烏拉圭傳媒人訪問時表示：「明顯，國家隊永遠是你想要的。今日你就會開始思考，隨着世界盃臨近，如果他們需要你的話，改變你的想法。你會如何呢？我永遠不會對國家隊說不，永遠不會拒絕我的國家。」他續說：「我從國家隊引退是要為其他球員提供出路，因為我覺得自己已經無法再為球隊作出貢獻。但如果他們需要我，我永遠不會拒絕國家隊的邀請。這是不可能的，只要我還在踢波，只要我還活躍在球場上。」
蘇亞雷斯指：「你始終保持著對足球的渴望和熱情，那份源於目標和夢想的激情，你一直夢想成為國家隊的一員。顯然，我出於各種原因決定引退，但自從我離開球場後，我對足球的熱情也略有減退。」為烏拉圭國家隊上陣17年，蘇亞雷斯上陣143場入69球。在上星期六的美聯職對FC奧斯汀攻入1球，為球隊迫和2:2，這是蘇亞雷斯今季在美職的首個入球，同時亦獲得主帥兼前巴塞隊友的馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）稱讚。