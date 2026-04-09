世界盃｜蘇亞雷斯又唔退　想為烏拉圭再戰決賽周

效力國際邁亞密的烏拉圭前國腳蘇亞雷斯（Luis Suarez），在近日接受烏拉圭媒體人的訪問，表示願意重返國家隊出戰夏天的世界盃決賽周。

39歲的蘇亞雷斯，在2024年宣布退出國家隊後，在美職聯與前巴塞隆拿隊友的美斯（Lionel Messi）作戰。他在接受一個烏拉圭傳媒人訪問時表示：「明顯，國家隊永遠是你想要的。今日你就會開始思考，隨着世界盃臨近，如果他們需要你的話，改變你的想法。你會如何呢？我永遠不會對國家隊說不，永遠不會拒絕我的國家。」他續說：「我從國家隊引退是要為其他球員提供出路，因為我覺得自己已經無法再為球隊作出貢獻。但如果他們需要我，我永遠不會拒絕國家隊的邀請。這是不可能的，只要我還在踢波，只要我還活躍在球場上。」