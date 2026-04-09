NBA｜雷霆作客贏快艇　鎖定常規賽冠軍

爭取衞冕的奧克拉荷馬城雷霆，在作客以128:110擊敗洛杉磯快艇後，鎖定獲得常規賽的第1名，在季後賽將獲得所有對賽的主場優勢。而同日西岸的形勢大定，鳳凰城太陽雖然以112:107主場贏達拉斯獨行俠，不過球隊仍要在附加賽爭奪季後賽席位，明尼蘇達木狼雖然作客120:132不敵奧蘭多魔術，但仍可以直接晉身季後賽。
常規賽的比賽在下周日（12日）結束，在西岸與次席聖安東尼奧馬刺有3場距離的雷霆，作客對上快艇，贏波就肯定成為常規賽最佳戰績。在賀姆根（Chet Holmgren）首節攻入14分之下，雷霆就一直處於領先，在最多拉開過25分之下，雷霆以128:110贏波，以64勝16負的戰績，成為今年常規賽的冠軍。賀姆根今場最後取得30分及14個籃板，主力的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）亦有20分及11次的助攻，將個人連續取得20分的場數延續至141場。
馬刺獲西岸第2種子
同日的其他比賽都是主隊贏波，當中西岸第2的馬刺，主場以112:101擊敗波特蘭拓荒者。雲班耶馬（Victor Wembanyama）與史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）都因傷缺陣，但馬刺還有迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）攻入25分，而球隊肯定成為西岸第2種子。西岸第3名的丹佛金塊，在祖傑（Nikola Jokic）以14分、15個籃板及10次助攻，取得今季第34次「三雙」之下，以136:119贏孟菲斯灰熊。
至於太陽雖然以112:107贏獨行俠，但球隊以44勝36負，只能取得西岸第7名，要以附加賽爭取季後賽的資格。而木狼即使作客以120:132不敵魔術，但仍成為西岸第6名。東岸第1的底特律活塞主場就以137:111擊敗密爾沃基公鹿，根寧咸（Cade Cunningham）復出取得13分及10次助攻。取得季後賽資格的克里夫蘭騎士主場就以122:116贏阿特蘭大鷹隊。