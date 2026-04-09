英超｜最多可以有11支球隊征戰歐洲賽？要符合幾多條件

在英超肯定獲得5個來季歐聯資格之後，英國媒體在統計英格蘭球會出戰歐洲賽的機會，當中最多可以有11支英超隊伍參加，佔聯賽超過一半。然而其中一個條件，是要利物浦贏得歐聯冠軍及在聯賽第7或以下，但目前紅軍八強首回合作客巴黎聖日耳門輸0:2，還有沒有機會翻身？
據英國廣播公司（BBC）報道，英超最大可能是有11支球隊出戰來季的歐洲賽事。根據歐洲足協的表現得分，英超肯定取得今季前2名，故此會額外多1個的歐聯資格。而根據歐洲足協的規定，歐聯冠軍以及歐霸盃冠軍都會取得來季的歐聯席位，當中如果利物浦排名在第5名以外，雖然英格蘭都可以取得6個歐聯資格。不過根據歐洲足協的規條，如果球隊獲得2個歐洲賽名賽，即從本地聯賽獲得一個，以及從歐洲賽冠軍獲得一個，將要放棄低級的賽事資格予其他聯賽。
歐聯可達7個名額
因此如果紅軍贏得歐聯又處於歐霸盃席位內，英格蘭會被放棄一個歐霸盃名額，故此利物浦必須在歐洲賽資格位置外，才可以令英格蘭獲得多個名額。同樣道理，如果阿士東維拉贏得歐霸盃，因為他們目前在聯賽前4，故此不影響英超的歐聯資格，故此如果在護級的諾定咸森林贏得歐霸盃以及利物浦贏得歐聯並排聯賽第7或以下，那英超將破紀錄獲得7個的歐聯名額。同時水晶宮若取得今屆的歐協聯冠軍，他們會直接獲得歐霸盃的名額。
另外，由於英格蘭足總盃的冠軍又有一個歐霸盃名額，然而目前足總盃的四強曼城、車路士、列斯聯及修咸頓之中，曼城及車路士都有機會取得前5的歐聯名額，這意味聯賽第7到時也會獲得歐霸資格，變相又令英超少一席，故此如果列斯或聖徒獲得足總盃，就會令英格蘭再多一個歐霸盃席位。以目前聯賽的排名計算，達成英格蘭贏盡3大歐洲賽，利物浦贏歐聯排第7，到時榜首的阿仙奴、曼城、曼聯、維拉、車路士、利物浦以及森林，將獲得7個歐聯名額，而第6的賓福特、歐協聯冠軍的水晶宮和足總盃冠軍列斯或修咸頓，就會晉身歐霸盃。聯賽第8的愛華頓就出戰歐協聯，這令英格蘭將有11支球隊出戰歐洲賽。不過要利物浦贏得歐聯，或者更需要先專心八強次回合的對手巴黎聖日耳門。
假如英格蘭獲得11個歐洲賽名額
聯賽排名
球隊
參加賽事
獲得資格
1
阿仙奴
歐聯
英超冠軍
2
曼城
歐聯
英超亞軍
3
曼聯
歐聯
英超季軍
4
阿士東維拉
歐聯
英超第4
5
車路士
歐聯
歐洲賽表現額外席位
6
賓福特
歐霸盃
英超第6
7
利物浦
歐聯
歐聯冠軍
8
愛華頓
歐協聯
英超第8
其他
諾定咸森林
歐聯
歐霸盃冠軍
其他
水晶宮
歐霸盃
歐協聯冠軍
其他
列斯聯／修咸頓
歐霸盃
足總盃冠軍