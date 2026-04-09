英超｜最多可以有11支球隊征戰歐洲賽？要符合幾多條件

在英超肯定獲得5個來季歐聯資格之後，英國媒體在統計英格蘭球會出戰歐洲賽的機會，當中最多可以有11支英超隊伍參加，佔聯賽超過一半。然而其中一個條件，是要利物浦贏得歐聯冠軍及在聯賽第7或以下，但目前紅軍八強首回合作客巴黎聖日耳門輸0:2，還有沒有機會翻身？

據英國廣播公司（BBC）報道，英超最大可能是有11支球隊出戰來季的歐洲賽事。根據歐洲足協的表現得分，英超肯定取得今季前2名，故此會額外多1個的歐聯資格。而根據歐洲足協的規定，歐聯冠軍以及歐霸盃冠軍都會取得來季的歐聯席位，當中如果利物浦排名在第5名以外，雖然英格蘭都可以取得6個歐聯資格。不過根據歐洲足協的規條，如果球隊獲得2個歐洲賽名賽，即從本地聯賽獲得一個，以及從歐洲賽冠軍獲得一個，將要放棄低級的賽事資格予其他聯賽。