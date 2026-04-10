NBA｜殘陣湖人迎太陽 福禍難料

穩奪季賽直接出線資格的洛杉磯湖人，周六早上迎戰鳳凰城太陽時，由於多名主力球員因傷缺陣，要力保西岸第4種子席位仍存暗湧。湖人縱有主場之利，這關卻不易過。(ViuTv99台4月11日10:30開賽）
洛杉磯湖人目前同尚有機會跟丹佛金塊，爭西岸第3種子之餘，亦被從後的侯斯頓火箭力追，隨時失掉第4種子，遭到前後夾擊。「紫金兵團」目前最大問題是傷兵多，使他們在即將殺埋身的季後賽賽前，要排出一個較具實力的正選陣容也難。得分主將之一的盧卡當錫(Luka Doncic)因腿肌二級拉傷，湖人已安排他回到歐洲治療，希望這位斯洛文尼亞猛將，加快康復時間。另一得分重心列維斯(Reaves) 左側腹斜肌二級拉傷，休戰時間為4至6星期，估計季後賽初段亦難望亮相。
「紫金軍團」今場重心亦未必放在老將勒邦占士(LeBron James)身上，只因球隊保護這位41歲的殿堂級名將，若在常規賽不慎受傷，將影響球隊季後賽部署；預期中鋒迪安帝艾頓(DeAndre Ayton)及八村壘(Hachimura)，今場要孭重飛。
太陽穩佔西岸第7
太陽剛戰主場以112比107擊敗達拉斯獨行俠，西岸第7種子位置基本上穩陣，將會先在季後賽附加賽出場，以爭取打入季後賽正賽。太陽該仗仍派遣主將戴雲保卡(Devin Booker)及謝倫格連(Jalen Green)上陣，兩人分別取得37分及28分。該隊常規賽剩餘兩場，除了今場作客湖人，還有尾場到訪奧克拉荷馬雷霆。如果太陽教練佐敦奧德(Jordan Ott)打算留力，當然有助湖人在主場重開勝門。
兩軍今季已4次交手，太陽3勝1負領先，包括上次於2月份時主場險勝湖人113比110；當時靠前鋒奧尼利(O’Neale)完場前0.9秒轟入3分波，成功絕殺湖人，今回再度交手，雙方作戰心態勢成勝負關鍵。