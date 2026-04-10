NBA｜殘陣湖人迎太陽 福禍難料

穩奪季賽直接出線資格的洛杉磯湖人，周六早上迎戰鳳凰城太陽時，由於多名主力球員因傷缺陣，要力保西岸第4種子席位仍存暗湧。湖人縱有主場之利，這關卻不易過。(ViuTv99台4月11日10:30開賽）

洛杉磯湖人目前同尚有機會跟丹佛金塊，爭西岸第3種子之餘，亦被從後的侯斯頓火箭力追，隨時失掉第4種子，遭到前後夾擊。「紫金兵團」目前最大問題是傷兵多，使他們在即將殺埋身的季後賽賽前，要排出一個較具實力的正選陣容也難。得分主將之一的盧卡當錫(Luka Doncic)因腿肌二級拉傷，湖人已安排他回到歐洲治療，希望這位斯洛文尼亞猛將，加快康復時間。另一得分重心列維斯(Reaves) 左側腹斜肌二級拉傷，休戰時間為4至6星期，估計季後賽初段亦難望亮相。