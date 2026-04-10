英超｜乘勇發力窮追榜首 曼城劏「車」格

在英超爭霸路上窮追不捨的曼城，周日晚將造訪車路士；以藍月近期接連在盃賽出色的表現，今場可望快對手一步，在聯賽贏波反彈，保持爭霸熱度，客勝值博。（球賽編號FB7183，4月12日23:30開賽)

曼城早在歐聯出局，可專心爭本土3項錦標，結果先於英聯盃決賽擊敗阿仙奴捧盃；上周英足盃8強更憑艾寧夏蘭特(Erling Haaland)大演帽子戲法，以4比0擊潰利物浦。英超戰線方面，藍月目前9分落後榜首阿仙奴但少踢1場；由於下輪榜首大戰在曼城主場上演，藍月為保持後上反先的戰意，必先要在今戰打敗車路士才有價講。

夏蘭特反彈

夏蘭特自國際賽後及時回勇，對領隊哥迪奧拿(Guardiola)而言是一大喜訊，始終這位挪威「入球機器」對上一個英超入球已是2月對富咸時取得；如今在英足盃突發神威，今場面對不穩車路士門將羅拔山齊士(Robert Sanchez)，應是打破聯賽入球荒的良機。另外，冬窗加盟的翼鋒安東尼施美安(Antoine Semenyo )不時以入球展示實力，配合謝利美杜古(Jeremy Doku)作雙翼齊飛，藍月有望從對上兩仗英超接連打和諾定咸森林及韋斯咸失分後，聯賽贏波反彈。