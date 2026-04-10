英超｜乘勇發力窮追榜首 曼城劏「車」格

在英超爭霸路上窮追不捨的曼城，周日晚將造訪車路士；以藍月近期接連在盃賽出色的表現，今場可望快對手一步，在聯賽贏波反彈，保持爭霸熱度，客勝值博。（球賽編號FB7183，4月12日23:30開賽)
曼城早在歐聯出局，可專心爭本土3項錦標，結果先於英聯盃決賽擊敗阿仙奴捧盃；上周英足盃8強更憑艾寧夏蘭特(Erling Haaland)大演帽子戲法，以4比0擊潰利物浦。英超戰線方面，藍月目前9分落後榜首阿仙奴但少踢1場；由於下輪榜首大戰在曼城主場上演，藍月為保持後上反先的戰意，必先要在今戰打敗車路士才有價講。
夏蘭特反彈
夏蘭特自國際賽後及時回勇，對領隊哥迪奧拿(Guardiola)而言是一大喜訊，始終這位挪威「入球機器」對上一個英超入球已是2月對富咸時取得；如今在英足盃突發神威，今場面對不穩車路士門將羅拔山齊士(Robert Sanchez)，應是打破聯賽入球荒的良機。另外，冬窗加盟的翼鋒安東尼施美安(Antoine Semenyo )不時以入球展示實力，配合謝利美杜古(Jeremy Doku)作雙翼齊飛，藍月有望從對上兩仗英超接連打和諾定咸森林及韋斯咸失分後，聯賽贏波反彈。
安素停賽實力打折
對手車路士英足盃8強大炒英甲弱旅維爾港7比0，不足為據；球隊撇除近兩圈英足盃鬥低組別球隊成功過關，上月其餘4場全輸，歐聯遭大巴黎雙殺，英超亦不敵紐卡素及愛華頓錄得0入球，攻守俱差。中場主力安素費南迪斯(Enzo Fernandez)因早前場外言論，被球會罰停賽2場，今場續要「服刑」；預計會由安達利山度士(Andrey Santos)頂替，而英足盃輪休的防中悍將摩西斯卡些度(Moises Caicedo)將會回歸。
雙方首循環時，曼城領先下正是被安素費南迪斯補時入波追平1比1完場。車仔今場缺少這位主導中路進攻的大將，單靠邊路推進，勢難壓制同樣側擊力強的藍月；就算有主場之利，以及要爭取前5名的歐聯資格為動力，車路士仍要看淡。
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