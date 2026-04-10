英超｜鎚仔護級 韋斯咸主場殺破「狼」

英足盃過後，焦點重回英超，周五深夜打頭陣先演下游戰，由尾三的「鎚仔幫」韋斯咸主場迎戰包尾的狼隊。「鎚仔幫」剛戰英足盃主場射輸12碼出局，喜見戰意十足，續在地頭迎戰患「作客病」的狼隊，值得熱捧主勝。（球賽編號FB7141，4月11日03:00開賽)

英超季尾其中一焦點是護級戰，形勢上列斯聯、諾定咸森林、熱刺及韋斯咸，尚餘7輪比賽，相差只有4分；以上四隊大有機會有一隊，要陪同尾二的般尼及包尾狼隊一同降班，形勢緊湊，各下游隊一分都不難少。「鎚仔幫」心繫護級之餘，上周英足盃雖然陷入逆境但卻不放棄，法定時間戰至補時連入2球，跟列斯聯鬥至加時及互射12碼才出局，無緣自2006年再闖四強；但喜見球隊在主場踢出高昂戰意，有利季尾打護級戰。