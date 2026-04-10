英超｜爭霸入直路 阿仙奴拔「茅」不留手

在溫布萊失英聯盃、南下踢英足盃遭英冠修咸頓淘汰，「兵工廠」阿仙奴哀兵在歐聯8強作客先鬥葡超勁旅士砵亭，全靠「神龍」大衛拉耶(David Raya)力挽狂瀾；加上兩大後備兵加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)及夏維斯(Kai Havertz)，合力炮製絕殺入球，助阿仙奴首回合領先1比0，如今終可重返酋長球場出擊，季尾繼續力爭自2004年後再圓英超錦標夢。

連失兩盃的英超「一哥」阿仙奴，慶幸剛戰歐聯絕殺對手，及時反彈；本輪英超安排在周六早場，返回主場鬥今年走勢硬朗的般尼茅夫，兵工廠就算後顧歐聯也必不留手，熱W穩開。（球賽編號FB7138，4月11日19:30開賽)

英超冠軍近在咫尺

阿仙奴目前暫領先次席曼城9分但多賽1場，由於後者周日才作客車路士，令兵工廠只要今場拔「茅」，將會將分數優勢拉開至雙位數；正如將帥剛戰打敗士砵亭後異口同聲表示，要即時將專注力放回今場聯賽。

球隊雖然傷兵不少，中場隊長馬田奧迪加特(Martin Odegaard)上仗又疑似受傷提早退下火線；但球隊中前場仍有足夠好手輪換，增強活力，後防又有大衛拉耶坐鎮守尾門。球隊在主場已累計7連勝兼近5戰主場最少入2球，連敗後成功借歐戰反彈，今場贏面高唱。