香港板網球公開賽2026 準決賽及決賽周日GO PARK上演免費入場

「香港板網球公開賽 2026」是香港首個官方本地排名賽，今屆賽事意義非凡——選手將全力奪取港隊選拔關鍵積分，劍指 2026年名古屋亞運。香港板網球公開賽賽事於4月9日至4月12日在西沙GO PARK及Padel+ 舉行，逾 100 名球手同場角逐，男子、女子及青少年組別全面展開。
4月12日的準決賽及決賽將於 GO PARK Stadium 舉行，由正午12 時準決賽率先揭幕，女子決賽於下午5時登場，男子決賽壓軸於晚上7時上演。觀眾可免費入場。
香港首個官方本地排名賽事 迎接亞運新項目
「香港板式網球公開賽 2026」是香港首個官方本地排名賽，賽事為本地球員建立正式排名制度，與國際標準接軌，讓運動員能更清晰地定位自身實力。公開組設有 32 個籤位，青少年組別涵蓋U12、U14、U16，以混合性別形式進行，全面培育新一代板網球人才。賽事積分將成為中國香港板式網球總會進行港隊選拔的重要參考依據。
西沙GO PARK 傾力打造高規格賽事場地。最矚目的亮點，是香港首個達到國際頂級賽事標準的室內板式網球臨時賽場——專為本屆賽事量身搭建於 GO PARK Stadium 內，可容納多達 800 名觀眾現場觀賽。此類室內體育館級別的板式網球場地，向來僅出現於四大滿貫及 Premier Padel 等全球頂級賽事，在亞洲極為罕見。
香港板網球公開賽2026準決賽及決賽日詳情
日期：2026 年 4 月12 日（星期日）
地點：西沙GO PARK室內多用途主場館
男女子準決賽 ｜ 下午 12:00
女子決賽 ｜ 下午 5:00
男子決賽 ｜ 晚上 7:00
西沙GO PARK點去？
港鐵大學站（東鐵線）<->西沙GO PARK
九巴287、城巴582、小巴807K/807S
沙田市中心<->西沙GO PARK
城巴580
港鐵烏溪沙站（屯馬線）<->西沙GO PARK
城巴581、小巴807K