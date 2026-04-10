香港板網球公開賽2026 準決賽及決賽周日GO PARK上演免費入場

「香港板網球公開賽 2026」是香港首個官方本地排名賽，今屆賽事意義非凡——選手將全力奪取港隊選拔關鍵積分，劍指 2026年名古屋亞運。香港板網球公開賽賽事於4月9日至4月12日在西沙GO PARK及Padel+ 舉行，逾 100 名球手同場角逐，男子、女子及青少年組別全面展開。

4月12日的準決賽及決賽將於 GO PARK Stadium 舉行，由正午12 時準決賽率先揭幕，女子決賽於下午5時登場，男子決賽壓軸於晚上7時上演。觀眾可免費入場。