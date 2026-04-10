拜仁慕尼黑8.7訪港鬥阿士東維拉　門票本月公布

由主辦單位廓開體育與Scramble Events合作的奧迪足球峰會公布，將在今年8月7日在啟德主場館，舉行一場表演賽，由德甲班霸的拜仁慕尼黑對英超的阿士東維拉，拜仁對上一次訪港已是2007年，這支目前德甲榜首的球隊，隨時還有機會贏下歐聯。至於阿士東維拉對上一次來港是出席2011年的英超亞洲挑戰賽，球隊目前在英超排第4，在歐霸盃八強也處於領先。

兩隊坐擁不少球星，包括哈利卡尼（Harry Kane）、路易斯迪亞（Luis Diaz）、米高奧利斯（Michael Olise）、泰利文斯（Youri Tielemans）、奧尼屈堅斯（Ollie Watkins），惟今夏上演世界盃決賽，暫未知參賽國腳會否如期抵港。在大會聲明中，體育專員蔡健斌表示：「我們歡迎這項賽事在香港舉行，這體現了香港持續作為國際大型體育盛事舉辦地的角色，並展示了這座城市具備舉辦世界級足球盛會的能力。」

啟德行政總裁：今夏一系列世界級球隊造訪

足總主席霍啟山就對最終成事感興奮：「香港球迷能夠在啟德體育園主場館欣賞到這種級別的球會級賽事，實屬難得，我們很高興能在這樣的舞台上呈獻頂級足球比賽。」啟德體育園行政總裁金民豪表示：「我們非常榮幸能在啟德主場館迎來這場重量級足球賽事，讓球迷們在香港最新的頂級體育娛樂地標，近距離感受世界級的競技魅力。今年夏天，隨着一系列世界級球隊的造訪，啟德體育園將沉浸在頂級足球賽事的激情之中。」