意甲｜費倫天拿搶攻博「大」有「素」

意甲費倫天拿，香港時間周一深夜迎戰中游分子拉素；「紫百合」為求護級必定主攻，加上客軍防守非穩固，先吼入球「大」盤。(球賽編號FB7342，4月14日2:45開賽) 費倫天拿在歐協聯8強首回合，作客3球負水晶宮，但在意甲近4場共搶得8分，包括上次主場賽和「一哥」國際米蘭，反映護級決心。「紫百合」現時跟降班區球隊，只有數分之距，為確保早日上岸，仍要搶分；預料在歐協聯休戰的意大利國腳摩斯堅恩(Moise Kean)有望趕及小腿傷癒復任正選，跟積夏里遜(Jack Harrison)替主隊爭取士哥。

費倫天拿將續由迪基亞(De Gea)把關，這位西班牙名將，上仗罕有獲派出戰歐協聯卻失3球，全因防線不穩。數據上，球隊今季聯賽主場15戰已失20球，防守差正令他們一直受降班威脅。另外，中場尼高路法基奧利(Fagioli)及前鋒艾拔古蒙臣(Gudmundsson)相繼停賽，爭勝打折扣。