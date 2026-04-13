英超｜無敵主場再開戰 曼聯勢破列斯聯

闊別賽場多時的「紅魔」曼聯，本輪英超安排守尾門，周一深夜在奧脫福迎戰列斯聯。紅魔踏入今年英超主場錄得5戰全勝，季尾專注爭前列重返歐聯賽場，賽前準備充足，主勝可捧。(球賽編號FB7184，4月14日03:00開賽)
自上月作客被般尼茅夫逼和2比2後，紅魔相隔24天才重返賽場；為保持大軍狀態，暫代主帥卡域克(Carrick)安排球隊上周在愛爾蘭都柏林集訓數天，旨在為球隊在季內餘下7場英超做好準備，並加強球隊的凝聚力。英超來屆前五名可出戰歐聯，紅魔力爭闊別兩季後，重返歐洲頂級賽場，而卡域克亦要力爭「坐正」。
球隊回歸英超，新鮮感十足，雖然上周獲續約至2027年的中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)，因上仗被逐，今場停賽；但另一中堅利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)已復操，年輕的約羅(Yoro)及艾登希雲(Ayden Heaven)仍可當重任。中場美臣蒙特(Mason Mount)，以及在國際賽退隊的兩大鋒將班捷文施斯高(Benjamin Sesko)及麥比奧莫(Mbeumo)，已無大礙。球隊對上5場英超全勝，每場起碼入2球，手下敗將包括曼城、熱刺及阿士東維拉，賽績硬淨；今場只鬥護級的列斯聯，贏面高唱，保持英超三甲位置。
列斯英足盃過關損兩主將
列斯聯則先放低在英超護級的重擔，上周英足盃8強作客鬥韋斯咸，結果補時被追和2比2，最終在互射12碼勝出，下圈鬥車路士；但換來沉重代價，「一前一後」主將安東史達治(Anton Stach)及祖朗頓(Joe Rodon)在比賽中傷出，主帥法基(Farke)證實二人今場無法出場。
球隊在下游正跟另外三隊在積分表上纏鬥，避免做「升降機」來屆重回英冠；只是列斯聯對上一次在英超作客贏波已是去年9月打敗狼隊，之後12戰英超作客錄得7和5負。隊中首席射手、剛重返英格蘭國家家的箭頭卡維特利雲(Calvert-Lewin)，上一個英超入球已是2月初；今場勢被紅魔守將盯緊，不利列斯聯成功搶分而回。相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊