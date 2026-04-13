英超｜無敵主場再開戰 曼聯勢破列斯聯

闊別賽場多時的「紅魔」曼聯，本輪英超安排守尾門，周一深夜在奧脫福迎戰列斯聯。紅魔踏入今年英超主場錄得5戰全勝，季尾專注爭前列重返歐聯賽場，賽前準備充足，主勝可捧。(球賽編號FB7184，4月14日03:00開賽) 自上月作客被般尼茅夫逼和2比2後，紅魔相隔24天才重返賽場；為保持大軍狀態，暫代主帥卡域克(Carrick)安排球隊上周在愛爾蘭都柏林集訓數天，旨在為球隊在季內餘下7場英超做好準備，並加強球隊的凝聚力。英超來屆前五名可出戰歐聯，紅魔力爭闊別兩季後，重返歐洲頂級賽場，而卡域克亦要力爭「坐正」。

球隊回歸英超，新鮮感十足，雖然上周獲續約至2027年的中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)，因上仗被逐，今場停賽；但另一中堅利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)已復操，年輕的約羅(Yoro)及艾登希雲(Ayden Heaven)仍可當重任。中場美臣蒙特(Mason Mount)，以及在國際賽退隊的兩大鋒將班捷文施斯高(Benjamin Sesko)及麥比奧莫(Mbeumo)，已無大礙。球隊對上5場英超全勝，每場起碼入2球，手下敗將包括曼城、熱刺及阿士東維拉，賽績硬淨；今場只鬥護級的列斯聯，贏面高唱，保持英超三甲位置。

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