英超｜曼城派3蛋拆車 踢少場落後6分下輪決戰阿仙奴

曼城繼續於英超力追位於榜首的阿仙奴，「藍月」周日作客車路士憑下半場連入3球，以3：0大勝。曼城以6分落後阿仙奴兼少踢一場，下輪兩軍將於曼城主場交鋒，「6分波」勢成爭標關鍵一戰。輸波的車路士以48分排第六，落後利物浦4分。

車仔上半場16分鐘有古古列拿接應直線射破當拿隆馬十指關，但被指越位在先入球無效，兩軍半場互無紀錄。曼城換邊後在51分鐘打開紀錄，歷高奧萊利接應傳中頂入領先1:0。6分鐘後，基爾右腳射遠柱擴大優勢。68分鐘，落後兩球的車路士於後場失誤，謝利美杜古於前場逼甩摩西斯卡些度的腳下球射入，為曼城射成3：0。曼城以19勝7和5負得64分續排次席，踢少一場下，落後阿仙奴6分。