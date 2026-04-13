英超｜曼城派3蛋拆車 踢少場落後6分下輪決戰阿仙奴

曼城繼續於英超力追位於榜首的阿仙奴，「藍月」周日作客車路士憑下半場連入3球，以3：0大勝。曼城以6分落後阿仙奴兼少踢一場，下輪兩軍將於曼城主場交鋒，「6分波」勢成爭標關鍵一戰。輸波的車路士以48分排第六，落後利物浦4分。
車仔上半場16分鐘有古古列拿接應直線射破當拿隆馬十指關，但被指越位在先入球無效，兩軍半場互無紀錄。曼城換邊後在51分鐘打開紀錄，歷高奧萊利接應傳中頂入領先1:0。6分鐘後，基爾右腳射遠柱擴大優勢。68分鐘，落後兩球的車路士於後場失誤，謝利美杜古於前場逼甩摩西斯卡些度的腳下球射入，為曼城射成3：0。曼城以19勝7和5負得64分續排次席，踢少一場下，落後阿仙奴6分。
哥迪奧拿打心理戰 讚阿仙奴全歐最強
曼城將於4月19日晚上主場迎戰阿仙奴，如果順利取勝及於少踢的一場全取3分，曼城將追至與阿仙奴同分，難怪全隊上下士氣爆棚，一名曼城男球迷更於直播時舉起阿仙奴招紙的水樽「飲勝」慶祝，成為網紅。雖然球隊氣勢如虹，但曼城領隊哥迪奧拿賽後卻大打心理戰：「我們確實氣勢不錯，惟到目前為止，阿仙奴是英格蘭及全歐洲最好的球隊。擊敗阿仙奴一次就已經非常困難了，想像一下在三周內要擊敗他們兩次，是非常困難。不管怎樣，我們會有一周時間應對這場決戰，如果輸波或和波，其實爭標希望已可宣告提早完結。」
熱刺負新特蘭未能脫離降班區 迪沙比：只需一場勝仗
另外，熱刺在新領隊迪沙比領軍下，作客0:1不敵新特蘭，未能脫離降班區，護級形勢持續岌岌可危，球隊更加有隊長羅美路傷出。熱刺賽後32戰得30分續排在第18位，落後尾四的韋斯咸2分。迪沙比賽後說雖然球隊表現不錯，惟不足以贏波，又指球員對降班的恐懼已成為最大問題，強調球隊目前只需要一場勝仗，即以改變球季局面。熱刺下一場比賽，是周末主場對白禮頓。