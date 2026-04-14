歐聯｜利物浦生死戰 主攻鬥「大」巴

剛戰贏波止跌的「紅軍」利物浦，周二深夜在主場晏菲路迎戰「英超殺手」巴黎聖日耳門(PSG)，必傾全力進攻，以求收復歐聯8強首回合落後0比2失地；以紅軍今屆歐聯主場火力出眾，加上衛冕PSG鋒將把握力強、卡士高，入球大戰一觸即發。（球賽編號FB7476，4月15日03:00開賽)

利物浦上周中作客巴黎，主帥史洛治突然排出3中堅陣式，將兩翼衛謝利美費林邦及米路斯卻基斯推前，射手穆罕默德沙拿全場坐冷板；結果攻不銳守不穩，全場零中框射門下，淨吞兩蛋而回，但實情是大巴黎以箭頭奧士文尼迪比利為首的一眾鋒將失運，致令紅軍逃過大敗之餘，今場在晏菲路仍有價講。