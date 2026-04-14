歐聯｜利物浦生死戰 主攻鬥「大」巴

剛戰贏波止跌的「紅軍」利物浦，周二深夜在主場晏菲路迎戰「英超殺手」巴黎聖日耳門(PSG)，必傾全力進攻，以求收復歐聯8強首回合落後0比2失地；以紅軍今屆歐聯主場火力出眾，加上衛冕PSG鋒將把握力強、卡士高，入球大戰一觸即發。（球賽編號FB7476，4月15日03:00開賽)
利物浦上周中作客巴黎，主帥史洛治突然排出3中堅陣式，將兩翼衛謝利美費林邦及米路斯卻基斯推前，射手穆罕默德沙拿全場坐冷板；結果攻不銳守不穩，全場零中框射門下，淨吞兩蛋而回，但實情是大巴黎以箭頭奧士文尼迪比利為首的一眾鋒將失運，致令紅軍逃過大敗之餘，今場在晏菲路仍有價講。
紅軍上仗聯賽半力出擊下，仍以2比0輕取富咸，終止3連敗之餘，一眾主力包括中場賴恩格雲貝治、阿歷斯麥阿里士打及傷癒復出的貴價箭頭阿歷山大伊沙克，只以後備出場；法國箭頭伊傑迪基更全場坐冷板，擺明留力在今場擔正掛帥。以紅軍在季內歐聯主場5戰共入15球的晏菲路威力，今場當然有能力豁出去主攻求翻盤。
大巴黎上屆歐聯殺入決賽兼封王前，曾連續三圈淘汰英超隊，包括在16強作客靠互射12碼淘汰紅軍。球隊各項賽事已5連勝入17球，包括三勝英超隊，單是格魯吉亞猛將基華拉斯基利亞在左路的進攻威力，足令紅軍守將頭痛不已；加上球隊上輪法甲獲准延期，一眾球星蓄銳而臨，以球隊季內歐聯客戰平均每場入4球，今場不會縮後只求保住勝局過關，入球「大」盤可取。相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊