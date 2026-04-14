英超｜馬天尼斯扯頭髮領紅 曼聯負列斯聯創45年恥辱

英超周二(14日)凌晨上演「玫瑰打吡」，曼聯意外1:2爆冷不敵列斯聯，45年來首次於聯賽主場不敵死敵，亦是臨時主帥卡域克領軍後，首次在奧脫福落敗，阿根廷中堅利辛度馬天尼斯更因爭波時扯對手頭髮領紅，成為失分罪人。

已經超過3個星期沒有比賽的曼聯，國際賽期後曾去愛爾蘭集訓，由於哈利馬古尼停賽，中堅位置由養傷兩個月復出的利辛度馬天尼斯頂上。由於紅魔久疏戰陣，近期氣勢果然被打窒，列斯聯反客為主下，開賽5分鐘，諾亞奧卡科禁區內接應隊友傳中破網。29分鐘，曼聯解圍不遂，奧卡科在禁區外再度建功，省中約羅改變方向入網。

換邊後曼聯力圖反撲，惟56分鐘馬天尼斯與卡維特利雲在中圈爭波互有動作，馬天尼斯出手扯對手頭髮，VAR介入後球證直接出示紅牌驅逐離場。餘下10人應戰的曼聯，卡斯米路69分鐘頂入追成1:2，惜最後仍輸波。

列斯聯是自1981年以來，聯賽首次在奧脫福球場贏波，賽後拉開與降班區的差距，以36分排第15位，領先第18位的熱刺6分，曼聯仍然排第3位，與第6的車路士保持7分差距，爭下季歐聯資格仍樂觀。

卡域克批紅牌判決「震驚」

卡域克賽後則指馬天尼斯當時失了平衡，堅信對方非有意犯規，批評紅牌判決「震驚」：「我們已經連續兩場出現不利判決，但這一個是我所見過其中最差的。這不是用力拉扯，沒有攻擊性，他碰了一下結果就被逐。最糟是球證沒有推翻，顯然是錯判。」