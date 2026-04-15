歐聯｜主場守穩 阿仙奴「細」破士砵亭

「兵工廠」先後在本土兩盃出局，剛戰聯賽主場1比2不敵般尼茅夫，相反聯賽爭霸大敵曼城氣勢如虹。腹背受敵的阿仙奴，近期唯一值得安慰是上周中歐聯8強首回合，作客憑夏維斯(Kai Havertz)補時入波，1比0絕殺士砵亭。

近期在多條戰線失地的「兵工廠」阿仙奴，繼續打硬仗；周三深夜續在主場出戰歐聯8強次回合，恃球隊在歐戰守穩的最強武器，只求晉級不損主將戰力，入球中位數[2.5/3]球，「細」盤可取。(球賽編號FB7486，4月16日03:00開賽)

既然又要後顧周日英超作客曼城的榜首大戰，阿仙奴今場只要和波，已可連續兩屆打入歐聯四強，主帥阿迪達(Arteta)或如上次交手保守行事，下半場才「㩒掣」出擊。球隊今屆歐聯戰績彪炳，寫下10勝1和兼主場5戰全勝佳績，其中7勝更保持不失球；上仗歐聯交出助攻、踢後備更出色的加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)，季內已在歐戰交出6入球2助攻，今場又有機會跟夏維斯先列後備，由傷癒的伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)先任攻中，繼續穩中求勝，保住軍心。

士砵亭上次交手，大部分時間不落下風，但首席射手路易斯蘇亞雷斯(Luis Suarez)被對手雙中堅嚴防，無甚佳作；最搶鏡反而是滿場飛的烏拉圭左閘麥斯阿拿奧祖(Maximiliano Araujo)，早段攻門中楣。不過這支「葡超」二哥，季內歐戰作客表現平平，大聯賽曾敗走拿玻里及拜仁慕尼黑；16強更作客先以0比3不敵波杜基林特，全靠主場連加時入5球才反勝對手。更不利數據是該隊對上9次在歐洲賽出戰八強，全數止步被淘汰出局；今場遇上擅守踢穩陣波的阿仙奴，只怕客軍會被「悶死」，先取入球「細」盤最合。