歐聯｜拜仁主場擺擂台 有力雙殺皇馬

周三深夜歐聯八強次回合將上演重量級對決，德甲班霸拜仁慕尼黑將於主場迎戰15屆冠軍皇家馬德里。首回合拜仁作客贏2比1，展現超強實力掌控形勢；加上皇馬的首席射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)今場要帶傷上陣，恐會影響發揮，令拜仁得勝機會提升，主勝要捧。(球賽編號FB7489，4月16日03:00開賽)

拜仁首回合憑路易斯迪亞斯(Luis Diaz)及哈利卡尼(Harry Kane)各建一功領先，皇馬尾段靠麥巴比入波追成1比2接近紀錄，保住爭取晉級的機會。大勇的拜仁上仗聯賽又以5比0大炒聖保利，聯賽封王指日可待，最重要哈利卡尼、基拿比(Gnabry)及阿歷山大柏夫洛域(Aleksandar Pavlovic)等主力未有上陣，得以保留體力在歐聯出擊。至於傷癒不久的天才中場穆斯亞拿(Musiala)，同場德甲踢出個人今季代表作，賽後獲選MVP，將為拜仁爭勝提供更多武器。

皇馬西甲夢渺茫

「銀河艦隊」皇馬，上仗西甲主場兼強陣迎戰基羅納，卻只能失望地與對手打和1比1，已被宿敵巴塞隆拿拋離9分；西甲爭標機會渺茫，對士氣帶來一定打擊，球員體力也消耗不少。