歐聯｜利物浦負PSG四大皆空 馬體會淘汰巴塞晉4強

周三(15日)凌晨歐聯8強次回合，利物浦主場0:2不敵上屆冠軍巴黎聖日耳門(PSG)，兩回合計總比數0:4出局，意味今季四大皆空。PSG與馬德里體育會晉級4強，馬體會次回合在主場1:2不敵巴塞隆拿，但憑首回合贏2:0優勢，總比數3:2險勝晉級。

艾基迪基重傷或無緣世界盃

利物浦首回合作客吞兩蛋，今仗返回晏菲路主場欲反撲，今仗多達21次射門，惟久攻不下被PSG反擊得手，71分鐘奧士文尼迪比利於禁區邊勁射破網，此子補時再一入球射成2:0，連續兩年將紅軍踢出局，亦令PSG成首支連續三屆打入歐聯4強的法甲球隊。

紅軍輸波更損兵折將，法國射手艾基迪基於31分鐘受傷需擔架抬離場，據報可能無緣世界盃決賽周。利物浦身為上季英超冠軍，今季重金買人成績卻大倒退，注定四大皆空，利物浦餘下目標是力保英超前五，以獲得一張來季歐聯入場券。紅軍主帥史洛治來季能否留效成疑，他今仗起用傷愈不久的阿歷山大伊沙克擔任正選，近期回勇的穆罕默德沙拿卻貶為後備，排陣再引發爭議。結果阿歷山大伊沙克半場被加普入替，至於沙拿上半場31分鐘已入替受傷的艾基迪基。史洛治賽後表示「我們確實踢出了想要的表現，但很不幸沒能入第一球。兩回合較量下來，我必須説PSG配得上晉級。目前紅軍剩餘目標是拿到下季的歐聯資格。」