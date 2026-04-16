全紅嬋缺席世界盃決賽 陳芋汐網暴風波後伙拍崔家溪

2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽，將在5月1日至3日在北京國家游泳中心「水立方」舉行。中國跳水隊公布參賽名單，多名奧運冠軍領軍參賽，其中包含陳芋汐、陳藝文。不過備受傷患及體重困擾的全紅嬋則未入選，引起高度關注。

綜合媒體報道，2026跳水世界盃總決賽將於5月1日至5月3日登場。5月1日進行男子、女子雙人3米彈板與10米高台決賽，以及混合團體決賽；5月2日為男子單人3米彈板與女子單人10米高台的預賽、準決賽與決賽；5月3日則進行女子單人3米跳板與男子單人10米高台各階段賽事。