全紅嬋缺席世界盃決賽 陳芋汐網暴風波後伙拍崔家溪

2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽，將在5月1日至3日在北京國家游泳中心「水立方」舉行。中國跳水隊公布參賽名單，多名奧運冠軍領軍參賽，其中包含陳芋汐、陳藝文。不過備受傷患及體重困擾的全紅嬋則未入選，引起高度關注。
綜合媒體報道，2026跳水世界盃總決賽將於5月1日至5月3日登場。5月1日進行男子、女子雙人3米彈板與10米高台決賽，以及混合團體決賽；5月2日為男子單人3米彈板與女子單人10米高台的預賽、準決賽與決賽；5月3日則進行女子單人3米跳板與男子單人10米高台各階段賽事。
本次中國跳水隊陣容採新舊搭配。女子方面，3米彈跳板單人與雙人賽由陳藝文、陳佳參賽；10米高台項目則由蔣林靜、崔家溪出戰單人，雙人項目由陳芋汐與崔家溪搭檔。值得注意的是，陳芋汐的雙人搭檔由原先的隊友改為崔家溪，這也是風波後首次公開亮相的新組合。
男子方面，王宗源與鄭九源將同時出戰單人及雙人3公尺跳板項目；練俊傑與白鈺鳴參加單人10米高台，雙人10米高台則由趙仁傑搭檔楊志豪出戰。在混合團體項目中，中國隊派出林珊、劉承瓚、盧為與白鈺鳴應戰。
不符合資格 非主動棄賽
據了解，全紅嬋因傷患及身體發育調整等問題，未參加本賽季世界盃分站賽積累積分，按世界泳聯跳水世界盃規則，她不符合總決賽參賽資格，並非主動棄賽。目前全紅嬋以康復訓練與學業兼顧為主，國家隊採取保護性休整策略，暫不安排高強度賽事，為後續更重要的國際大賽準備。
此前，微信群組「水花征服聯盟」遭爆出針對中國跳水名將全紅嬋進行長達四年的言語霸凌。爆料者指出，該群成員包括全紅嬋的隊友陳芋汐、陳藝文、昌雅妮、龍道一、楊健等人，甚至還有央視體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅以及多名選手家屬。
針對網暴，全紅嬋已報警。據公安部網安局通報，一名31歲男子創建該群，並多次在群組內發表侮辱性言論，惡意引戰，已對他作出行政拘留10日並處罰款，並對群組內其他相關行為人員作出處理。
事發至今，陳芋汐、陳藝文等人皆未回應此事。
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