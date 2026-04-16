歐協聯｜費倫「宮」唔起吼細

意甲費倫天拿於香港時間周四深夜，在歐洲協會聯賽8強再次出戰，次回合迎戰英超水晶宮，「紫百合」落後3球翻身不易，只怕今場作戰心態也成疑，宜先取[2.5]球「細」盤。（球賽編號FB7544，4月17日3:00開賽)
費倫天拿剛戰意甲主場以1比0小勝拉素，護級大大減壓，本應可全力在這場歐協聯爭取更好結果，但首回合落後太多，反勝談何容易。教練雲路尼如何部署成關鍵，大抵聯賽進一步拉開跟護級區距離，仍是季尾重要目標。
「紫百合」歐協聯首回合有全力一拼之意，罕有地在歐戰起用正選門將迪基亞(De Gea)，本想作客少失，奈何大敗收場。該隊近4場3次「總入球」2球或以下，攻力一般，射手摩斯堅恩(Moise Kean)小腿有傷上陣成疑，沒有這位擅射的意大利國腳壓陣，更難輕易攻破水晶宮大門。
桑馬迪腳風順
水晶宮上仗聯賽憑傷癒復勇的箭頭桑馬迪(Jean-Philippe Mateta)梅開二度，主場以2比1反勝紐卡素。桑馬迪達首回合對「紫百合」亦有士哥，加上泰歷米素爾(Tyrick Mitchell)及伊斯美拿沙亞(Ismaila Sarr)建功，鋪平打入四強的大道。
另一冬窗加盟的前鋒佐真拿臣(Jorgen Larsen)首回合停賽，今場可復出，加強鋒線調動。最重要是由隊長門將甸恩軒達臣(Dean Henderson)把守大門，配合3中堅陣式，令人安心。球隊由歐協聯外圍賽附加賽計起，季內6場歐戰作客只失4球，今場輪換留力也屬合理部署，入球應不會多。
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