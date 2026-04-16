歐霸｜8強連場生死戰 維拉主勝「博」得過

維拉首回合3比1打敗博洛尼亞，延續在歐霸強勢，僅曾在大聯賽階段作客不敵荷甲伊高斯，當中5仗主場更全勝；反映在「歐霸之王」名帥艾馬利帶領下，果然「霸」氣十足。維拉目前在英超暫居列第4，爭取下屆歐聯參賽資格的機會亦高，有條件在季尾博盡贏歐霸，決心不用懷疑。

維拉上仗英超客場被諾定咸森林逼和1比1，雖然一號門將達米安馬天尼斯(Martinez)或續要養傷倦勤；但包括首回合入2球的奧尼屈堅斯(Watkins)、貝安迪亞(Buendia)及摩根羅渣士(Morgan Rogers)這個攻擊三角，今場有望悉數登場，攻力有保證。