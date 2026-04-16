歐霸｜8強連場生死戰 維拉主勝「博」得過

歐霸盃8強次回合於香港時間周四深夜全面開戰，英超勁旅阿士東維拉，再遇意甲博洛尼亞。前者今屆歐霸11戰勇取10場勝仗，表現超班；回歸主場出擊有望雙殺對手，順利殺入4強，主勝可熱捧。(球賽編號FB7494，4月17日3:00開賽)
維拉首回合3比1打敗博洛尼亞，延續在歐霸強勢，僅曾在大聯賽階段作客不敵荷甲伊高斯，當中5仗主場更全勝；反映在「歐霸之王」名帥艾馬利帶領下，果然「霸」氣十足。維拉目前在英超暫居列第4，爭取下屆歐聯參賽資格的機會亦高，有條件在季尾博盡贏歐霸，決心不用懷疑。
維拉上仗英超客場被諾定咸森林逼和1比1，雖然一號門將達米安馬天尼斯(Martinez)或續要養傷倦勤；但包括首回合入2球的奧尼屈堅斯(Watkins)、貝安迪亞(Buendia)及摩根羅渣士(Morgan Rogers)這個攻擊三角，今場有望悉數登場，攻力有保證。
博洛尼亞首回合輸波明顯技不如人，後衛祖漢盧古美(Jhon Lucumi)累積黃牌夠數，今場停賽；加上隊中不少傷兵，要全力出戰有一定難度。球隊在大聯賽階段到訪維拉輸0比1，季內已兩負維拉的博洛尼亞，今場難望爆冷。
森林迎波圖或再開和局
另一英超隊伍諾定咸森林迎波圖，雙方首回合踢成1比1平手，戰情勢均力敵。森林於英超護級形勢未致太劣，該隊的希臘班主對爭歐洲賽錦標之心路人皆知，今場主場之利下，教練域陀皮利拉(Vitor Pereira)有望以較佳陣容迎戰。不過，波圖始終是葡超「一哥」，雖則大聯賽作客森林曾淨吞兩蛋，但距離打入4強只差一步，戰意高昂；估計今場有機會再開和局，兩隊或需要加時甚至互射12碼才能分出勝負。（球賽編號FB7495，4月17日3:00開賽)
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