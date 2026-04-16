歐聯｜拜仁挫皇馬闖4強鬥PSG　 阿仙奴硬撼馬體會

歐聯8強次回合，拜仁慕尼黑三度落後下憑尾段連入兩球，主場4:3反勝10人應戰的皇家馬德里。兩回合計贏6:4晉級，4強鬥衛冕的巴黎聖日耳門(PSG)。至於阿仙奴主場0:0悶和士砵亭，兩回合計贏1:0，連續兩屆晉級4強，同馬德里體育會爭奪入決賽。

首回合落後1:2的皇馬，作客德國憑拜仁門將紐亞後場傳球犯錯，艾達古拿射入空門先開紀錄，拜仁5分鐘後由阿歷山大柏夫洛域接應角球頂入扳平。29分鐘艾達古拿禁區外罰球破網再收死紐亞，9分鐘後拜仁又憑哈利卡尼妙射扳平2:2。不過麥巴比在上半場尾段助皇馬領先3:2返更衣室。換邊後，卡馬雲加到86分鐘兩黃一紅被逐，皇馬餘下10人應戰。皇馬42分鐘由基利安麥巴比射入第3度領先，總比數再追成平手。換邊後的86分鐘，後備入替的卡馬雲加在黃牌在身下，對哈利卡尼犯規後因帶波走開，被指拖延時間兩黃一紅被逐，令皇馬餘下10人應戰。落後的拜仁到尾段及補時，分別由路易斯迪亞斯及米高奧利斯破網，帶領拜仁4:3再挫皇馬，總比數贏6:4晉級，4強惡鬥衛冕的PSG。

皇馬教練艾比路亞賽後批評球證的紅牌決定：「在這樣的一場比賽因球員這種行為驅逐他離場，簡直難以置信；我們非常憤怒及失望，實在不公平」。皇馬中場比寧咸賽後更直指是「笑話」。拜仁主帥高柏尼指皇馬極具威脅，但球員在心理層面非常強大，為他們多次落後下追上感驕傲。

另一場8強次回合，阿仙奴主場與士砵亭互交白卷，賽和0:0。兵工廠憑首回合夏維斯的入球，1:0作客贏波，連續兩屆晉級4強，與馬德里體育會爭奪決賽權。阿仙奴在上屆4強，不敵PSG，期望再闖一步之餘，亦要分心周日英超作客鬥曼城的「6分波大戰」。