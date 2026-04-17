NBA｜勇士追擊太陽 趕上尾班車

NBA季後賽種子排位賽，香港時間周六早上進行最後兩場，西岸第8種子之爭由金州勇士及鳳凰城太陽角逐；縱然後者有主場之利，但勇士日前打出士氣波，有望於三大老將領軍，乘勝狙擊太陽。(ViuTv99台4月18日10:00開賽）



居里撐起勇士

勇士種子排名賽先鬥洛杉磯快艇，打出極具說服力的勝仗，作客勝126比121。三大老將包括史提芬居里(Stephen Curry)、賀福特(Al Horford)及德雷蒙格連(Draymond Green)非常賣力；38歲的「咖喱哥」史提芬居里整場轟入35分，其中3分波12投7中，盡顯「3分王」本色，帶領勇士擊沉快艇。