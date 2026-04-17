NBA｜勇士追擊太陽 趕上尾班車

NBA季後賽種子排位賽，香港時間周六早上進行最後兩場，西岸第8種子之爭由金州勇士及鳳凰城太陽角逐；縱然後者有主場之利，但勇士日前打出士氣波，有望於三大老將領軍，乘勝狙擊太陽。(ViuTv99台4月18日10:00開賽）
居里撐起勇士
勇士種子排名賽先鬥洛杉磯快艇，打出極具說服力的勝仗，作客勝126比121。三大老將包括史提芬居里(Stephen Curry)、賀福特(Al Horford)及德雷蒙格連(Draymond Green)非常賣力；38歲的「咖喱哥」史提芬居里整場轟入35分，其中3分波12投7中，盡顯「3分王」本色，帶領勇士擊沉快艇。
提到勇士贏波功臣，亦不得不提現年39歲中鋒賀福特，他對快艇後段連入4個3分波，奠下反勝關鍵，後備上陣22分鐘攻入14分。至於36歲的德雷蒙格連最後時刻受傷情況下，偷走快艇主將李安納(Leonard)手中球，更是重中之重；相信憑3人豐富的季後賽經驗，要令這支昔日總冠軍隊伍再「以下犯上」，並非不可能任務。
太陽早前在種子排名賽以110比114不敵波特蘭拓荒者，未能直接進入季後賽，而要在今場跟勇士爭上尾班車。一對主將後衛戴雲保卡(Devin Booker)及謝倫格連(Jalen Green)依然是爭勝主力，惟球隊負拓荒者時顯示後勁一般，還有後備力量稍欠得分能力。事實上，太陽今季常規賽與勇士4度碰頭，戰績為1勝3負，包括今年2月主場對賽輸97比101。如今一場定勝負下，經驗豐富的勇士可以秤先，而勝出一方將會在季後賽正賽，遇上西岸頭號種子奧克拉荷馬雷霆。
至於同日東岸第8種子排位賽，由奧蘭多魔術迎戰夏洛特黃蜂，勝出者會在季後賽正賽與底特律活塞碰頭。