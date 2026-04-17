西班牙盃｜決賽馬體會強勢可稱「皇」

剛戰在歐聯驚險入4強的馬德里體育會，周六深夜在中立場舉行的西班牙盃決賽火併皇家蘇斯達。馬體會雖然近績一般，但其實是主帥施蒙尼(Simeone)目標為本，為兩場盃賽做出最好準備工夫；現時大軍士氣一流，要法定時間打敗表現飄忽的皇蘇，機會樂觀。(球賽編號FB7645，4月19日03:00開賽)

艾華利斯

馬體會在各項賽事近6場只得1勝5負，聯賽跌至第4，表面看狀態跌入谷底，實情是名帥施蒙尼的聰明部署，包括歐聯八強次回合不敵熱刺，只因首回合已有3球在手；而聯賽3連敗是早已爭冠無望，志不在此。剛戰歐聯帶着兩球優勢在手，最終主場僅1比2負巴塞隆拿，兩回合計贏3比2晉級，士氣反而推上高峰，迎接今場大戰。

馬體會歐聯晉級壯士氣 馬體會中堅馬克佩比爾(Marc Pbubill)歐聯停賽後，可以復出候命。鋒線除了基沙文(Griezmann)與祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)合力攻堅，阿歷山大索洛夫(Alexander Sorloth)隨時候命，提供高空狂轟的另一選擇。至於門將好手奧比歷(Oblak)傷癒，但祖安梅素(Juan Musso)剛戰歐聯證明了自己級數，左飛右撲屢救險球，成為晉級功臣；此子今屆西盃場場任正選，今戰無論誰會擔正把守大門，馬體會亦無後顧之憂。

另邊廂的皇蘇，上仗聯賽僅與艾拉維斯打和3比3，防線如不設防，近3戰只得勝和負各1排第7。中場重心久保建英已在聯賽傷癒後出，但休戰已久，狀態未足。上仗因輕傷坐足全場冷板的前鋒主力奧耶沙巴爾(Oyarzabal)，已跟中場恩高靴里拉(Yangel Herrera)及哥洛薩迪基(Gorrotxategi)齊齊復操，但同樣是狀態成疑，上場打硬仗較輸蝕。