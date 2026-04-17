英超｜海鷗大勇 勢拔頹「刺」

由新帥迪沙比(De Zerbi)接手的北倫敦大會熱刺，周六將會返回主場迎戰近期大勇的「海鷗」白禮頓，繼續為護級之路苦苦掙扎。熱刺踏入今年未嘗在英超一勝，主場亦毫無威力，今場寧撐力爭上游的「海鷗」坐和望贏。（球賽編號FB7647，4月19日00:30開賽）
由普斯迪高路(Postecoglou)上屆捧走歐霸照被熱刺辭退計起，意大利人迪沙比已是熱刺一年內第4位波士；可惜該新帥上仗英超初點兵作客新特蘭，雖然陣式進取，但中場重用新仔貝治華(Bergvall)及艾查格雷(Archie Gray)，活力有餘但創造力不足。球隊下半場被對手一記「幸運」入球攻陷後，最慘情是隊長中堅基斯甸羅美路(Cristian Romero)勇戰傷膝，即時淚灑當場，賽後證實今季已報銷。
羅美路收咧 熱刺防線難保清白身
熱刺全季不停被傷兵咒困擾，尤其中後者是重災區，羅美路收咧，加上早前已接受手術的一號門將古里莫納卡里奧(Guglielmo Vicario)缺陣，將是已跌至尾三降班區的熱刺，季尾搶分的最大隱憂。球隊踏入今年聯賽14戰只得5和9負，包括近4戰英超主場4連敗，入3球失12球；今場遇上前鋒把握力強的「海鷗」，倒戈的熱刺主帥迪沙比，如何部署備受重大考驗。
「海鷗」上季起由少帥靴斯拿(Hurzeler)接替迪沙比領軍，最終排英超第8；近期6戰英超5勝後，又再躋身積分表上半版，矛頭直指來屆歐戰一席位。球隊沒有大牌球星壓陣，但踢法實而不華；中場老將柏斯高哥斯(Pascal Gross)年初由德甲回巢，穩住中場，35歲的箭頭韋碧克(Welbeck)季內已取得12個聯賽入球，老而彌堅。
「海鷗」計近3場聯賽作客全勝0失球，累計近5次跟熱刺在英超交手只曾1敗。兩隊近況差天共地，白禮頓有力在熱刺傷口再灑鹽。
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