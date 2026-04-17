英超｜海鷗大勇 勢拔頹「刺」

由新帥迪沙比(De Zerbi)接手的北倫敦大會熱刺，周六將會返回主場迎戰近期大勇的「海鷗」白禮頓，繼續為護級之路苦苦掙扎。熱刺踏入今年未嘗在英超一勝，主場亦毫無威力，今場寧撐力爭上游的「海鷗」坐和望贏。（球賽編號FB7647，4月19日00:30開賽）

由普斯迪高路(Postecoglou)上屆捧走歐霸照被熱刺辭退計起，意大利人迪沙比已是熱刺一年內第4位波士；可惜該新帥上仗英超初點兵作客新特蘭，雖然陣式進取，但中場重用新仔貝治華(Bergvall)及艾查格雷(Archie Gray)，活力有餘但創造力不足。球隊下半場被對手一記「幸運」入球攻陷後，最慘情是隊長中堅基斯甸羅美路(Cristian Romero)勇戰傷膝，即時淚灑當場，賽後證實今季已報銷。