英超｜爭標6分戰 阿仙奴守「城」吼細

英超周日上演爭標「6分」大戰，爭標雙雄阿仙奴及曼城終要碰頭，雖則「藍月」曼城近況奇佳又佔主場之利，但「兵工廠」阿仙奴只要力保不敗，便能維持榜首領先優勢，料不會冒進。今場博阿仙奴守得住，取中位數[2.5]球「細」盤。（球賽編號FB7728，4月19日23:30開賽)

阿仙奴連續於英聯盃決賽及英足盃8強失利，又在上輪英超主場1比2不敵般尼茅夫，使榜首優勢縮至6分，較曼城多踢1場，爭霸形勢推向高潮。可幸該隊在歐聯8強次回合，主場和葡超士砵亭0比0，兩回合計贏1比0晉級；是該隊隊史以來首次連續兩屆打入歐聯4強，雖然表現有點勉強，但總算止住跌勢。

主帥阿迪達賽前說：「當不敵般尼茅夫後，球員坐下來面對面分析敗北原因；結果對士砵亭球迷看到他們的團結，也反映眾人在更衣室是有溝通，這很重要。」

阿仙奴主力傷兵仍有布卡約沙卡(Bukayo Saka)及祖利安添巴(Jurrien Timber)，尤其缺少後者在攻守上確有缺口；幸而軒卡派爾(Hincapie)復出提升守力。當然，門將大衛拉耶(David Raya)發揮會是左右比賽勝負的關鍵先生。