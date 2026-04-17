歐霸盃｜阿士東維拉大破博洛尼亞　四強遇諾定咸森林

歐霸盃四強將演英超決戰，意味將至少一支英超隊伍打入決賽。在周四（16日）晚的八強次回合，阿士東維拉主場以4:0大勝意大利的博洛尼亞，兩回合贏7:1晉級。而英超護級的諾定咸森林就主場1:0擊敗10人應戰的波圖，兩回合以2:1淘汰對手，將在四強分勝負。
處於聯賽第4的維拉，主場再戰博洛尼亞，未有因首回合的3:1優勢留力。上半場16分鐘就由奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）為球隊打開紀錄，也是他各項賽事為維拉攻入的第100球。25分鐘博洛尼亞球員禁區犯手球，維拉獲得12碼，但是摩根羅渣士（Morgan Rogers）操刀被撲出，不過44秒後，維拉還是由貝安迪亞（Emiliano Buendia）為球隊拉開比數。羅渲士在39分鐘將功補過，令維拉半場領先3:0。換邊後維拉收慢節奏，不過仍在89分鐘由安斯干沙（Ezri Konsa）為球隊射成4:0完場。連同首回合作客贏波，維拉兩回合大勝7:1晉級四強。
阿士東維拉對博洛尼亞精華
在英超處於護級的森林，在主場就擊敗波圖。兩隊上回合打成1:1，次回合波圖8分鐘就有碧拿歷克（Jan Bednarek）因為粗野攔截，直接領紅牌離場。打多個的森林在4分鐘後由基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）攻入全場唯一入球，令森林以1:0小勝波圖，兩回合贏2:1，成為球隊1984年後首次在歐洲賽打入四強。
水晶宮歐協聯淘汰費倫天拿
至於另外的兩場八強賽事，德甲的弗賴堡作客3:1擊敗西甲的切爾達，兩回合弗賴堡贏6:1晉級四強，他們的對手會是葡萄牙的布拉加。布拉加在另一邊廂作客以4:2擊敗西班牙的貝迪斯，兩回合贏5:3晉級。而歐協聯的比賽，英超的水晶宮作客雖然以1:2不敵意甲的費倫天拿，但因為首回合的優勢，總比數仍以4:2晉級四強。而烏克蘭的薩克達作客與荷蘭的阿爾克馬爾踢平2:2，總比數薩克達贏5:2晉級，薩克達四強會與水晶宮爭入決賽。至於西班牙的華歷簡奴，次回合亦以1:3不敵希臘的AEK雅典，不過總比數仍贏4:3，法甲的斯特拉斯堡主場4:0大勝德甲的緬恩斯，兩回合斯特拉斯堡反勝4:2入四強。