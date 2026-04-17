歐霸盃｜阿士東維拉大破博洛尼亞　四強遇諾定咸森林

歐霸盃四強將演英超決戰，意味將至少一支英超隊伍打入決賽。在周四（16日）晚的八強次回合，阿士東維拉主場以4:0大勝意大利的博洛尼亞，兩回合贏7:1晉級。而英超護級的諾定咸森林就主場1:0擊敗10人應戰的波圖，兩回合以2:1淘汰對手，將在四強分勝負。

處於聯賽第4的維拉，主場再戰博洛尼亞，未有因首回合的3:1優勢留力。上半場16分鐘就由奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）為球隊打開紀錄，也是他各項賽事為維拉攻入的第100球。25分鐘博洛尼亞球員禁區犯手球，維拉獲得12碼，但是摩根羅渣士（Morgan Rogers）操刀被撲出，不過44秒後，維拉還是由貝安迪亞（Emiliano Buendia）為球隊拉開比數。羅渲士在39分鐘將功補過，令維拉半場領先3:0。換邊後維拉收慢節奏，不過仍在89分鐘由安斯干沙（Ezri Konsa）為球隊射成4:0完場。連同首回合作客贏波，維拉兩回合大勝7:1晉級四強。